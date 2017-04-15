ريال مدريد يحلّق في صدارة الليجا بفوز مثير جدًا على مضيفه سبورتينج خيخون

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 75 مبتعداً بفارق 6 نقاط عن ملاحقه برشلونة الذي سيواجه ريال سوسيداد الليلة، فيما تجمد رصيد خيخون عند النقطة 22 في المركز الثامن عشر

حقق ريال مدريد انتصارًا صعبًا ومثيرًا للغاية على حساب مضيفه سبورتينج خيخون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني. حيث عانى ريال مدريد الأمرين في اللقاء ووجد نفسه متأخرًا بالنتيجة في مناسبتين، لكنه كان يعود كل مرة وينجح في إدراك التعادل، قبل تسجيله هدف الفوز القاتل.





ايسكو وخاميس ومرسيلو يحتفلون بهدف الفوز



بدأ ريال مدريد بشكل سيء جداً، فبعد مرور 14 دقيقة فقط نجح دوجي كوب في افتتاح باب التسجيل مستغلاً تمريرة رائعة من زميله فيسغا وضعته في مواجهة كيكو كاسيا بدون رقابة.لم يتأخر رد ريال مدريد فبعد 3 دقائق فقط قام إيسكو ألاركون بفاصل من المراوغات داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة بيسراه قوية لتعانق الشباك محرزاً هدف التعادل.

حاول ريال مدريد تسجيل الهدف الثاني بشتى السبل وصنع العديد من الفرص على المرمى لكنه لم يوفق في مسعاه، فيما أتاه الرد مباغتاً مرة أخرى من خيخون عن طريق ميكيل فيسكا الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 55.بدأ رجال زيدان رحل البحث عن هدف التعادل مرة أخرى ورموا بثقلهم مجدداً على مرمى المنافس فكان لهم ما أرادوا عن طريق ألفارو موراتا بضربة رأسية في الدقيقة 59.

لم يتوقف عمل الريال بعد إدراك التعادل بل واصل شن الهجمات الخطيرة بنية إدراك أهداف أخرى، حتى أتى الفرج عن طريق إيسكو ألاركون في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 75 مبتعداً بفارق 6 نقاط عن ملاحقه برشلونة الذي سيواجه ريال سوسيداد الليلة، فيما تجمد رصيد خيخون عند النقطة 22 في المركز الثامن عشر.



ايسكو وخاميس يحتفلان بأحد اهداف المباراة