ثماني إصابات جراء حادث طرق على مدخل برطعة

قدّمت الطواقم الاسعافات الأولية لثمانية مصابين وصفت جراحهم بالطفيفة

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، اليوم السبت، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، أنّ:"حادث طرق وقع، قرابة الساعة 14:44، على مدخل بلدة برطعة بين 4 سيارات. هذا، وقد وصلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء إلى المكان وقدّمت الاسعافات الأولية لثمانية مصابين وصفت جراحهم بالطفيفة، وتمّ نقل ستة منهم إلى مستشفى هعيمك في العفولة، واثنين آخرين إلى مستشفى هلل يافه في الخضيرة"، إلى هنا البيان.