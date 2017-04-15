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معلومات الابراج

المرأة القوس تحتاج إلى رجل يشعرها بأهميتها
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المرأة القوس تحتاج إلى رجل يشعرها بأهميتها في حياته وفي المنزل

ننصحك يا عزيزي أن تحاول إشراكها في كل الأمور التي تتعلق بالمنزل

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-04-18 14:27:55 A A

المرأة مولود برج القوس لا تحب أن تكون مهملة، أو ليست ذات نفع، ولذلك تحتاج لرجل يشعرها بأهميتها وقيمتها في حياته وفي البيت أيضًا. وننصحك يا عزيزي أن تحاول إشراكها في كل الأمور التي تتعلق بالمنزل، وأشعرها بأن لرأيها ووجودها أهمية كبيرة، أيضًا عليك أن تشعرها بحضورها.


صورة توضيحية
هذه المرأة نشيطة ودؤوبة، لذلك لا تحاول أن تحد من نشاطها وسعيها، بل ساعدها على أن تنجز ما تحاول إنجازه. كما أنها تكون سعيدة عندما تقوم بعمل ما عليها من واجبات، لذلك لا تحرمها من متعتها.

القوس أنثى تحب الانطلاق، لذلك حاول أن توفر لها سبل الانطلاق، يمكنك على سبيل المثال دعوتها من حين لآخر للعشاء خارج المنزل، أو زيارة أحد الأماكن، أو القيام برحلة إلى مكان بعيد، كل تلك الأمور تدخل البهجة إلى قلبها، وهي في النهاية أشياء بسيطة ولن تكلفك الكثير من الجهد أو الوقت.

 

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