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معلومات الابراج

أنثى الأسد.. تتطلب لعناية خاصة من الرجل
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أنثى الأسد.. تتطلب لعناية خاصة من الرجل خاصة في أوقات حزنها

تحاول هذه المرأة في الكثير من الأحيان أن تتدخل في تسيير أمور الأسرة بالطريقة التي تريدها

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-04-16 07:21:46 A A

تتطلب المرأة مولودة برج الأسد لعناية ومتابعة خاصة من الرجل حتى يتمكن من معرفة ما الذي تحتاج إليه. وحتى ترضيها يا عزيزي عليك أولاً أن تتفهم حاجتها للظهور والاجتماع، ولا تحاول أبدًا أن تحجم من شخصيتها، ولا تسفه رأيها أبدًا، بل حاول أن تشركها معك في القيام بكل الأمور التي تقوم بها، فهي تحب أن يكون لرأيها قيمة وإفادة.


صورة توضيحية

تحاول هذه المرأة في الكثير من الأحيان أن تتدخل في تسيير أمور الأسرة بالطريقة التي تريدها، لذلك لا تقف في طريقها، وحاول أن تسمح لها بفعل ذلك. وأخيرًا، عليك أن تعلم أنّ المرأة الأسد تمرّ أحيانًا بفترات من الحزن بسبب أحداث كبيرة قد تحدث لها، مثل فقدان أحد الأعزاء عليها، وعندما تصاب بالحزن فإن حالتها تكون مزرية جدًا، ولا تستطيع التعامل مع أي أحد، لذلك عليك أن تراعيها في هذه الفترات الحرجة من حياتها، ولا تتخلى عنها..

 

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