200 مليون مستخدم نشط يوميًا لخاصية قصص انستاجرام

كشفت شبكة إنستاجرام أن ميزة Instagram Stories أصبحت تملك الآن أكثر من 200 مليون مستخدم نشط يوميًا وهو ما يفوق بكثير عدد مستخدمي ميزة Stories في تطبيق Snapchat

تطبيق إنستاجرام قام بنسخ بعض الميزات الأساسية من تطبيق Snapchat، ويبدو أن هذه الإستراتيجية بدأت تؤتي ثمارها. وكان التأثير فوريًا. تباطأ نمو Snapchat بنسبة 82 في المئة بعد أن قامت إنستاجرام بإصدار ميزة Instagram Stories، وهي الميزة المشابهة لميزة Stories في تطبيق Snapchat.



صورة لأيقونة إنستاجرام خلال عرض للشركة في نيويورك

فقد كشفت شبكة إنستاجرام أن ميزة Instagram Stories أصبحت تملك الآن أكثر من 200 مليون مستخدم نشط يوميًا وهو ما يفوق بكثير عدد مستخدمي ميزة Stories في تطبيق Snapchat. وفي الربع الأخير من العام 2014 بلغ متوسط المستخدمين اليوميين لخاصية Stories في تطبيق Snapchat نحو 158 مليون، وهو ما يمثل معدل نمو يصل إلى 3.2 في المئة فقط. من ناحية أخرى، خاصية Instagram Stories وحدها لديها الآن مستخدمين نشطين يوميا أكثر من إجمالي مستخدمي تطبيق Snapchat. وبناء على المعلومات الأخيرة التي أدلت بها إنستاجرام اليوم، فهناك الآن 200 مليون مستخدم نشط يوميا لخاصية Instagram Stories على الصعيد العالمي.