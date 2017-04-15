القدس: انبثاق النور من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة وسط حضور آلاف المؤمنين

سيوزع النور اليوم على كافة المدن والقرى في الارض المقدسة والاردن، كما وسيتم نقل الشعلة إلى دول أخرى في رحلات خاصة

الشرطة:

قامت قوّات معززة من الشرطة وحرس الحدود واخرى خاصة بالانتشار منذ ساعات صباح اليوم السبت المبكرة في شتى انحاء المدينة تركيزا على البلدة القديمة وما حولها حفاظا على النظام وحرصا على السلامة العامة

استعدادا للحدث العظيم الذي ينتظره مسيحيو العالم، انبثق النور اليوم السبت في كنيسة القيامة في القدس من قبر السيد المسيح بعد أن طاف الآلاف من المسيحيين ومعهم بطريرك الروم الأرثوذكس والأساقفة ورجال الدين من كافة أنحاء العالم 3 مرات حول القبر.

ووفقًا للتقاليد يدخل بطريرك القدس الحجرة التي يوجد فيها قبر المسيح مرتديا ثوبا أبيض بسيطا بلا جيوب بعد نزع الرداء الأسود الكهنوتي لكي يتأكد الحاضرون من أنه لا يحمل معه علبة كبريت أو قداحة أو أي وسيلة أخرى لإضرام النار حاملا شمعة مطفأة. ثم يبدأ بالصلاة ساجدا بانتظار معجزة انبثاق النار المقدسة. ويخرج البطريرك بعد فترة حاملا الشمعة المضيئة التي يوقد بها شموع الحاضرين. هذا وسيوزع النور اليوم على كافة المدن والقرى في الارض المقدسة والاردن، كما وسيتم نقل الشعلة إلى دول أخرى في رحلات خاصة.



الحشود أمام كنيسة القيامة - تصوير الشرطة

هذا وعمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا اليوم السبت جاء فيه: "نهار اليوم السبت في مدينة القدس وضمن الاحتفالات بقدوم عيد الفصح المجيد تمت وانتهت مراسيم اداء واحياء طقوس سبت النور في كنيسة القيامة وشارك فيها حشود من الزوار والمصلين بامن وسلام ومن دون تسجيل وقائع استثنائية ما تذكر، هذا وكانت قد قامت قوّات معززة من الشرطة وحرس الحدود واخرى خاصة بالانتشار منذ ساعات صباح اليوم السبت المبكرة في شتى انحاء المدينة تركيزا على البلدة القديمة وما حولها حفاظا على النظام وحرصا على السلامة العامة وتوجيها لحركة السير والمرور، وضمانا لحق ممارسة العبادات والشعائر الدينية بحرية وذلك عند مختلف مواطنيها وحشود زوارها ومصليها الذين قدمو من مختلف ارجاء البلاد والمناطق الفلسطينية وايضا من انحاء شتى بالعالم لحضور واحياء شعائرهم واحتفالاتهم الدينية المميزة بالمدينة المقدسة" بحسب الشرطة.

وتابعت السّمري: "أضف، أشاد كل من مفوض عام الشرطة الفريق الركن روني الشيخ وقائد القدس اللواء يهورام هليفي خلال جولة تفقدية قاما فيها مع لفيف من الضباط والمسؤولين الكبار مطلعين عن كثب على عمل وترتيبات وانتشار القوّات الشرطية الواسع في المنطقة هناك، بمهنية وحرفية وجاهزية القوات حفاظا على النظام والسلامة العامة ومواجهة اي طارئ جنبا إلى افساح المجال أمام الملل والطوائف الدينية والشرائح المختلفة، كل من ممارسة عباداته وشعائره الدينية الخاصة، بحرية قصوى وعالية مثلى وتحت مظلة واسعة من الامن والامان الخاص والعام وعلى حد سواء" إلى هنا نصّ بيان الشرطة.



تصوير الشرطة