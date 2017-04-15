آبل تحصل على الموافقة لإختبار السيارات ذاتية القيادة

يسمح التصريح العام الجديد للشركة بإختبار السيارات المستقلة ذاتية القيادة على الطرق العامة في ولاية كاليفورنيا

حصلت شركة آبل أمس الجمعة، على موفقة إدارة المركبات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لاختبار تكنولوجيا القيادة الذاتية على الطرق العامة، وأصبح بإمكان الشركة حالياً اختبار السيارات ذاتية القيادة في الولاية، وذلك بحسب ما كشف عنه موقع إدارة المركبات في كاليفورنيا، والتي وضعت عملية الموافقة على اختبار مثل هذه التكنولوجيا على الطرق العامة في عام 2014.



أحد متاجر شركة ابل في اليابان

ويشمل برنامج إختبار المركبات التابع لإدارة المركبات DMV ما مجموعه 30 شركة، من بينها تيسلًا وجوجل وأوبر وفورد وفولكس واجن ومرسيدس وهوندا ونيسان والآن آبل، ورغم أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون لم تعلن رسمياً عن خطط لإطلاق سيارة ذاتية القيادة إلا ان جهود الشركة تصب في هذا الاتجاه الذي يحظى باهتمام كبير.

ويسمح التصريح العام الجديد للشركة بإختبار السيارات المستقلة ذاتية القيادة على الطرق العامة في ولاية كاليفورنيا، إلا انه يتطلب منها الإبلاغ عن الحوادث خلال فترة زمنية لا تتعدى 10 أيام عمل، كما يتطلب البرنامج من آبل أن ترسل تقارير سنوية توثق إخفاقات تكنولوجيا القيادة الذاتية بما في ذلك عدد المرات التي استلم فيها العنصر البشري زمام المبادرة بدلاً من تكنولوجيا القيادة الذاتية، وهو ما تدعوه الولاية "فك الارتباط".

وقد بدأت الشركة عملية تطوير سيارة ذاتية القيادة قبل بعض سنوات، وذلك قبل أن تتراجع وتركز على تطوير التكنولوجيا المتمتعة بالحكم الذاتي في المقام الأول، وقدمت آبل أول اعتراف علني على أنها تعمل على تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية في إشعار ارسلته إلى الهيئات التنظيمية الاتحادية في أواخر العام الماضي.

ويتطلب الحصول على ترخيص لاختبار المركبات ذاتية القيادة خطوات متعددة بما في ذلك تحديد تفاصيل كل مركبة محددة يجري اختبارها، مما يشير إلى إمكانية امتلاك آبل لنوع ما من السيارات الجاهزة للاختبار، وتضح التفاصيل عند بدء الشركة عملية الاختبار الفعلية، حيث تعمد بعض الشركات للحصول على اذن ولا تستعمله.

وعملت الشركة على تطوير نظامها للقيادة الذاتية تحت اشراف بوب مانسفيلد، ويسمح هذا النظام لآبل بالدخول في شراكة مع صانعي السيارات الحاليين أو العودة مرة أخرى إلى مشروع تطوير سيارتها الخاصة بها مستقبلاً، وتوضح التقارير أن المدراء التنفيذيين للشركة أعطوا فريق السيارة حتى عام 2017 لإثبات جدوى نظام القيادة المستقل الذي صممته الشركة.