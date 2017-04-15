اغلاق
اغلاق
تكنولوجيا شبكات اجتماعية آبل تحصل على الموافقة لإختبار السيارات ذاتية القيادة

تكنولوجيا

آبل تحصل على الموافقة لإختبار السيارات
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

آبل تحصل على الموافقة لإختبار السيارات ذاتية القيادة

يسمح التصريح العام الجديد للشركة بإختبار السيارات المستقلة ذاتية القيادة على الطرق العامة في ولاية كاليفورنيا

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-16 10:01:47 A A

حصلت شركة آبل أمس الجمعة، على موفقة إدارة المركبات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لاختبار تكنولوجيا القيادة الذاتية على الطرق العامة، وأصبح بإمكان الشركة حالياً اختبار السيارات ذاتية القيادة في الولاية، وذلك بحسب ما كشف عنه موقع إدارة المركبات في كاليفورنيا، والتي وضعت عملية الموافقة على اختبار مثل هذه التكنولوجيا على الطرق العامة في عام 2014.


أحد متاجر شركة ابل في اليابان

ويشمل برنامج إختبار المركبات التابع لإدارة المركبات DMV ما مجموعه 30 شركة، من بينها تيسلًا وجوجل وأوبر وفورد وفولكس واجن ومرسيدس وهوندا ونيسان والآن آبل، ورغم أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون لم تعلن رسمياً عن خطط لإطلاق سيارة ذاتية القيادة إلا ان جهود الشركة تصب في هذا الاتجاه الذي يحظى باهتمام كبير.

ويسمح التصريح العام الجديد للشركة بإختبار السيارات المستقلة ذاتية القيادة على الطرق العامة في ولاية كاليفورنيا، إلا انه يتطلب منها الإبلاغ عن الحوادث خلال فترة زمنية لا تتعدى 10 أيام عمل، كما يتطلب البرنامج من آبل أن ترسل تقارير سنوية توثق إخفاقات تكنولوجيا القيادة الذاتية بما في ذلك عدد المرات التي استلم فيها العنصر البشري زمام المبادرة بدلاً من تكنولوجيا القيادة الذاتية، وهو ما تدعوه الولاية "فك الارتباط".

وقد بدأت الشركة عملية تطوير سيارة ذاتية القيادة قبل بعض سنوات، وذلك قبل أن تتراجع وتركز على تطوير التكنولوجيا المتمتعة بالحكم الذاتي في المقام الأول، وقدمت آبل أول اعتراف علني على أنها تعمل على تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية في إشعار ارسلته إلى الهيئات التنظيمية الاتحادية في أواخر العام الماضي.

ويتطلب الحصول على ترخيص لاختبار المركبات ذاتية القيادة خطوات متعددة بما في ذلك تحديد تفاصيل كل مركبة محددة يجري اختبارها، مما يشير إلى إمكانية امتلاك آبل لنوع ما من السيارات الجاهزة للاختبار، وتضح التفاصيل عند بدء الشركة عملية الاختبار الفعلية، حيث تعمد بعض الشركات للحصول على اذن ولا تستعمله.

وعملت الشركة على تطوير نظامها للقيادة الذاتية تحت اشراف بوب مانسفيلد، ويسمح هذا النظام لآبل بالدخول في شراكة مع صانعي السيارات الحاليين أو العودة مرة أخرى إلى مشروع تطوير سيارتها الخاصة بها مستقبلاً، وتوضح التقارير أن المدراء التنفيذيين للشركة أعطوا فريق السيارة حتى عام 2017 لإثبات جدوى نظام القيادة المستقل الذي صممته الشركة.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 شاهدوا فيلم The Fate of the Furious | [592 قراءة]
2 مواطنون من شفاعمرو: الشرطة طاردت المرحوم نسيم شعبي | [345 قراءة]
3 انبثاق النور من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة | [269 قراءة]
4 ⁠⁠⁠رئيس بلدية الطيبة: اقرار اختيار المعلمة جابر | [223 قراءة]
5 الناصرة: الموت يغيّب طيب الذكر الحاج صلاح زعبي | [180 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قائد شرطة كدما: لن نتهاون مع مطلقي الرصاص في الأعراس | [0 مشاركة]
2 نجاح علاقتكما في البيت ينعكس من خلال تصرفاتكما | [0 مشاركة]
3 الحلقة 49 من مسلسل أغنية الحياة مترجمة | [0 مشاركة]
4 النّاصرة: إصابة شاب إثر تعرّضه لإطلاق نار | [0 مشاركة]
5 نصائح مفيدة للزوج من أجل اختيار الهدية المناسبة | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب