ريم البارودي بإطلالة غير موفقة في Miss Eco 2017

ارتدت ريم فستان بلونين من الأعلى الأصفر الفاقع، ومن الأسفل الليكي

أطلت الفنانة المصرية ريم البارودي بإطلالة جديدة خلال تواجدها في شرح الشيخ للمشاركة بالحفل الاختامي لمسابقة Miss Eco International 2017، هذا ولم تنل إطلالتها هذه إعجاب جميع المتابعين إذ انقسموا بين مؤيّد ومعارض. حيث ارتدت فستان بلونين من الأعلى بالأصفر الفاقع، ومن الأسفل بالليكي.



ريم البارودي

ويشار إلى أنّ البارودي كانت ضمن لجنة التحكيم في المسابقة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ، وقد أحيا الحفل الفنان الشاب رامي جمال الذي أشعل المسرح بأغانيه.