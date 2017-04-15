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مجتمع قصة من الحياة شاب: خطيبتي مهوسة بالسناب شات والفيسبوك وتنشر صورًا لتحركاتنا باستمرار

مجتمع

شاب: خطيبتي مهوسة بالسناب شات والفيسبوك
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شاب: خطيبتي مهوسة بالسناب شات والفيسبوك وتنشر صورًا لتحركاتنا باستمرار

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-04-16 07:22:55 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شاب يطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

الرسالة كالتالي: 

مرحبا للقراء الأعزاء.. رجاء تعاملوا مع مشكلتي بجدية ودون استهزاء او استهتار! انا خاطب صبية جميلة وخفيفة دم واحبها كثيرة وهي كذلك، وبدأنا من فترة التحضيرات للعرس وعش الزوجية ومشكلتي معها أنها مهووسة بالسناب شات والانستغرام والفيسبوك وتحرص على نشر تحركاتنا اليومية عبر هذه المواقع باستمرار، حتى خلال اختيارنا لاثاث البيت والدهان وكل التفاصيل الاخرى.. وطلبت منها مرارا ان لا تفعل هذا ا على الاقل ان تخفف وهي في كل مرة تزعل وتقول اني افسد عليها فرحتها.. ماذا تنصحوني ان افعل؟


صورة توضيحية
 
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