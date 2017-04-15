شاب: خطيبتي مهوسة بالسناب شات والفيسبوك وتنشر صورًا لتحركاتنا باستمرار

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الرسالة كالتالي:

مرحبا للقراء الأعزاء.. رجاء تعاملوا مع مشكلتي بجدية ودون استهزاء او استهتار! انا خاطب صبية جميلة وخفيفة دم واحبها كثيرة وهي كذلك، وبدأنا من فترة التحضيرات للعرس وعش الزوجية ومشكلتي معها أنها مهووسة بالسناب شات والانستغرام والفيسبوك وتحرص على نشر تحركاتنا اليومية عبر هذه المواقع باستمرار، حتى خلال اختيارنا لاثاث البيت والدهان وكل التفاصيل الاخرى.. وطلبت منها مرارا ان لا تفعل هذا ا على الاقل ان تخفف وهي في كل مرة تزعل وتقول اني افسد عليها فرحتها.. ماذا تنصحوني ان افعل؟



صورة توضيحية



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