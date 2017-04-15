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شباب وصبايا جمالك سيدتي زبدة الشيا.. حل مثالي لمشاكل البشرة

شباب وصبايا

زبدة الشيا.. حل مثالي لمشاكل البشرة
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زبدة الشيا.. حل مثالي لمشاكل البشرة

اجعلي استخدامات زبدة الشيا من روتين جمالك اليوميّ

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-04-16 07:23:05 A A

لا بدّ وأنك سمعت زبدة الشيا أو ربما استعملتها في السابق، واليوم يعرّفك موقع العرب.كوم على فوائد زبدة الشيا الجمالية المذهلة، علمًا أنّ هذه الزبدة تدخل في صناعة الكثير من مستحضرات التجميل والأدوية بسبب فوائدها المتعددة.. تابعي معنا واجعلي استخدامات زبدة الشيا من روتين جمالك اليوميّ!


صورة توضيحية

- نظّفي وجهك وجفّفيه جيدًا، ثم طبّقي القليل من زبدة الشيا على وجهك ورقبتك ودلّكي بحركات دائرية لمدة 10 دقائق ثمّ اغسلي للتخلص من الحبوب والرؤوس السوداء وجميع المشاكل الأخرى.

- ضعي كمادات دافئة من البابونج على الهالات السوداء ثمّ خذي كمية صغيرة جداً من زبدة الشيا وضعيها على الهالات السوداء واتركيها لربع ساعة ثمّ اغسليها. 

- قد تتمدّد البشرة بسبب السراويل الضيّقة او ارتداء الملابس الصناعية أو الحمل أو تغييرات الوزن، كل ما عليك فعله هو دهن زبدة الشيا مرتين يوميًا صباحًا ومساءً وتدلكيها جيدًا.  

- زبدة الشيا ستساعدك على الاحتفاظ بشفاه ناعمة ورطبة. كل ما عليك فعله هو تطبيق زبدة الشيا على الشفاه عدة مرات باليوم، وتدليك شفاهك مساءً بزبدة الشيا وتركها عليها لتغذيتها ليلاً.

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