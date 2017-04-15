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أخبار محليات مواطنون من شفاعمرو: الشرطة طاردت المرحوم نسيم شعبي وكانت السبب في دهسه ومصرعه

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شفاعمرو والقضاء مواطنون من شفاعمرو: الشرطة طاردت المرحوم نسيم شعبي
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مواطنون من شفاعمرو: الشرطة طاردت المرحوم نسيم شعبي وكانت السبب في دهسه ومصرعه

الشرطة:

الشاب المرحوم هرب باتجاه شارع 70، وقفز من اعلى الجدار حتى وصل الشارع الرئيسي وهناك دهسته سيارة

مواطنون من شفاعمرو:

الشرطة طاردت المركبة التي كان بها المرحوم، وواصلت المطاردة بعد انقلابها، وأفراد الشرطة هم السبب لهذه الكارثة التي أودت بحياة الشاب نسيم شعبي

من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-15 15:04:09 A A

من المتوقع ان تستلم عائلة شعبي من شفاعمرو جثة ابنهم نسيم شعبي (23 عامًا) يوم غد الأحد، والذي لقي مصرعه بعد ان تعرض للدهس على شارع 70 عندما هرب من رجال الشرطة.



وبحسب رواية الشرطة: "إنّ المرحوم وصديقا له كانا في ساعات الليل المتأخرة على متن مركبة من نوع باجي، وقد تم سياقتها بصورة متهورة حتى انقلبت بهما، ومع قدوم افراد الشرطة لتقديم المساعدة لهما هربا من المكان".
ثم قالت الشرطة: "الشاب المرحوم هرب باتجاه شارع 70، وقفز من اعلى الجدار حتى وصل الشارع الرئيسي وهناك دهسته سيارة، ثم نقل إلى مستشفى رمبام في حيفا وهو مصاب بجراح بين متوسطة وخطيرة، لا سيما أنّ رجال الشرطة لم يطاردوه".


الشاب المرحوم نسيم شعبي

من جهة اخرى فقد نفى مواطنون من شفاعمرو رواية الشرطة وقالوا: "الشرطة طاردت المركبة التي كان بها المرحوم، وواصلت المطاردة بعد انقلابها، وأفراد الشرطة هم السبب لهذه الكارثة التي أودت بحياة الشاب نسيم شعبي". ثم قالوا:" لو لم تكن مطاردة لما وصل المرحوم للشارع، لكن الحادث يؤكد بأنّ الشرطة قامت بتصرف غير مسؤول، وعليها الأعتراف بالذنب الذي ارتكبته لا أن يتم نشر معلومات وكأنّ الشرطة مسكينة".

تعقيب البرامديك شاهر محاميد
وقال البرامديك شاهر محاميد من المركز الطبي حياة: "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، المرحوم كان مصابًا بجمبع انحاء جسمه، وقد قدمنا له الانعاش وعلاجات طبية اخرى ومن ثم نقلناه الى مستشفى رمبام بحالة خطيرة جدا وليست بين متوسطة وخطيرة". 

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