حضّري لأحبابك بسكويت الشوكولاطة.. سهل وسريع

المكونات

1 1/2 كوب طحين

1/4 كوب بودرة الكاكاو

رشة ملح

180 جرام زبدة باردة، مقطعة إلى مكعبات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

بيضة

1 ملعقة كبيرة حليب

أصناف مربى مشكلة

3/4 كوب سكر بودرة





صورة توضيحية



طريقة التحضير

1- تضرب جميع المقادير في محضرة الطعام.

2- ترق إلى عجينة بسماكة 2 ملليمتر.

3- تقطع إلى الأشكال المرغوبة.

4- تخبز بدرجة حرارة 190 مئوية لمدة 8 إلى 10 دقيقة.

5- تحشى بالمربى وترش بالشوكولاتة الذائبة.