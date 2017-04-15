حضّري لأحبابك بسكويت الشوكولاطة.. سهل وسريع
المكونات
1 1/2 كوب طحين
1/4 كوب بودرة الكاكاو
رشة ملح
180 جرام زبدة باردة، مقطعة إلى مكعبات
1 ملعقة صغيرة فانيليا
بيضة
1 ملعقة كبيرة حليب
أصناف مربى مشكلة
3/4 كوب سكر بودرة
صورة توضيحية
طريقة التحضير
1- تضرب جميع المقادير في محضرة الطعام.
2- ترق إلى عجينة بسماكة 2 ملليمتر.
3- تقطع إلى الأشكال المرغوبة.
4- تخبز بدرجة حرارة 190 مئوية لمدة 8 إلى 10 دقيقة.
5- تحشى بالمربى وترش بالشوكولاتة الذائبة.
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