مدينة أوديسا الأوكرانية لؤلؤة البحر الأسود

أوديسا هي مدينة ساحلية رائعة تتيح لسائحيها الاستمتاع بين العديد من الشواطئ المذهلة والمنتشرة بجميع أنحاء المدينة

هي مدينة أوكرانية ساحلية على البحر الأسود، تشتهر بشواطئها وهندستها المعمارية التاريخية والكثير من الفرص الترفيهية، تمنح زائريها السعادة والبهجة بين الأيام المشمسة، والمناخ المعتدل والمياه الدافئة، فإن كنت تود اكتشاف لؤلؤة البحر الأسود كما يطلقون عليها. يمكنك الوصول إلى أوديسا عبر القطارات من المدن القريبة أو عبر مطار أوديسا الدولي، حيث يمكنك الاستعانة بوسائل النقل العام للوصول إلى قلب المدينة. وأفضل وقت للذهاب إلى أوديسا ما بين مايو وسبتمبر، حيث تكون الأجواء مممتعة ومثالية للتنزه والترفيه على مدار اليوم.

أوديسا هي مدينة ساحلية رائعة تتيح لسائحيها الإستمتاع بين العديد من الشواطئ المذهلة والمنتشرة بجميع أنحاء المدينة، ولعل أقربها إلى المركز شاطىء لانزهيرون الذي يجذب السكان المحليين والسائحين خلال أشهر الصيف لقضاء يوم لا يقارن بين المياه الفيروزية والشمس المشرقة، ناهيك عن شاطىء أوترادا ودولفين.



تقع في هذه المدينة شبكة ضخمة من الأنفاق المعروفة باسم سراديب أوديسا، وهي أحدى الأماكن ذات الأهمية التاريخية بالمدينة والتي يمكنك اكتشافها من خلال الانضمام لأحد الجولات السياحية المنظمة والتي تهدف للتعريف بأسرار أوديسا الخفية تحت الأرض، وينصحك الخبراء عدم زيارة هذه الأنفاق بمفردك أو بصحبة دليل غير مسجل.





أوديسا لديها ميناء بحري رئيسي، وهو الأكبر في أوكرانيا وأحد أهم الموانىء على البحر الأسود، وهنا ستستمتع كثيرا بحيوية المدينة عبر السير على طول الميناء مع مشاهدة السفن، والبحارة، والمارة في حركة نابضة بالحياة حتى أنك ستستمر في السير لتصل إلى نهاية هذا الهيكل الذي يوفر إطلالة رائعة على البحر مع مشهد رائع لاسيما عند شروق الشمس أو غروبها.



لطالما اشتهرت أوديسا دائما بكونها مدينة الفن والثقافة، لذلك ليس من المستغرب أن تكون مصدر إلهام للعديد من فناني القرن ال20، ويعد متحف الفن الحديث الذي يركز بشكل خاص على الفن الأوروبي من أفضل معالم المدينة التي تستحق الزيارة خصوصا للزوار الراغبين في معرفة المزيد عن التاريخ الأوكراني.