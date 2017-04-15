الليلة: ريال مدريد في مهمة سهلة أمام خيخون وبرشلونة يواجه سوسيداد

يحتل البلوجرانا وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 69 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال مدريد

في جولة جديدة من مباريات الدوري الإسباني هذه الليلة، يلتقي فريق ريال مدريد خارج ملعبه نادي سبورتينغ خيخون (الساعة 17:15) وفي المقابل يستضيف برشلونة على أرضه نادي ريال سوسيداد (الساعة 21:45)، في جولة قد تكشف ملامح الليجا بشكل أكبر قبل لقاء الكلاسيكو المنتظر الإسبوع القادم.



كيف سيؤثر غياب الـ BBC عن هجوم ريال مدريد؟

وأعلن زيدان تشكيلة الفريق التي ستخوض اللقاء والتي حملت مفاجآت بالجملة، حيث إستبعد زيدان العديد من لاعبي الفريق الأول مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة، وداني كارفخال وكايلور نافاس، إضافة للاعبين المصابين بيبي ورافائيل فاران وجاريث بيل. ويهدف الفرنسي زيدان لإراحة العديد من اللاعبين الأساسيين في المرينجي، إستعدادًا للأسبوع الحاسم، في مواجهة بايرن ميونيخ أوروبيًا، وبرشلونة محليًا خلال الأسبوع المقبل.

وفي المباراة الأخرى يلتقي نادي برشلونة على أرضه فريق ريال سوسيداد العنيد بعد الخسارة القاسية في الأبطال، وتعرض البلوجرانا للخسارة بثلاثية نظيفة، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام فريق السيدة العجوز، في معقل الطليان "يوفنتوس أرينا"، ويسعى النادي الكاتلوني من خلال هذا اللقاء العودة إلى المسار الصحيح املًا ان يتلقى الأخبار السعيدة من ملعب المولينون حيث يجري لقاء خيخون وريال مدريد.



هل سيكون لغياب نيمار أثر على أداء الفريق هذه الليلة؟

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، المقربة من برشلونة، أن إنريكي إستدعى البرازيلي مارلون سانتوس من فريق الشباب، لإستكمال العدد في الحصة التدريبية التحضيرية للقاء، إضافة للثنائي ألينا وكاربونيل لتعويض غياب رافينيا للإصابة، ونيمار دا سيلفا للإيقاف. فيما غاب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، لاعب وسط الفريق، عن المران، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة يوفنتوس الثلاثاء الماضي في ربلة الساق اليسرى.

ويحتل البلوجرانا وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 69 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.