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رياضة وشباب

ماتويدي يفكر في تمديد عقده مع باريس سان جيرمان
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ماتويدي يفكر في تمديد عقده مع باريس سان جيرمان

يعد بليز ماتويدي من الركائز الأساسية لباريس سان جيرمان على مدار المواسم الستة الأخيرة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-15 15:28:01 A A

أكد بليز ماتويدي لاعب وسط باريس سان جيرمان، ومنتخب فرنسا، أنه لا يمانع تمديد تعاقده مع النادي الفرنسي، والبقاء في حديقة الأمراء لأعوام إضافية.


بليز ماتويدي من مباراة فريقه أمام ليون

وأشار ماتويدي بعد فوز فريقه على آنجيه بثنائية نظيفة بالدوري الفرنسي مساء الجمعة، إلى أن إدارة النادي الباريسي، قدمت له عرضًا لتمديد تعاقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2018 .. وأضاف اللاعب الدولي عبر قناة "كانال بلوس" الفرنسية: "أفكر في العرض بجدية شديدة وكل شيء ممكن".

ويعد بليز ماتويدي من الركائز الأساسية لباريس سان جيرمان على مدار المواسم الستة الأخيرة، منذ انضمامه إلى صفوف العملاق الباريسي في صيف 2011. وكان ماتويدي (30 عامًا) على وشك الرحيل عن صفوف الفريق مطلع الموسم الجاري، والانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، إلا أن الصفقة تعطلت في اللحظات الأخيرة.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ماتويدي يفكر في الرحيل عن صفوف النادي الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، بسبب شعوره بعدم التقدير من إدارة النادي، حيث يتقاضى حاليًا 770 ألف يورو في الموسم.

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