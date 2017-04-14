جلجولية: اصابة طفل بعيار ناري خلال اطلاق نار بحفل زفاف وحالته متوسطة

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" مساء اليوم الجمعة من جلجولية بالمثلث الجنوبي احيل للعلاج طفل من السكان هناك في نحو عمر (9 سنوات) مصاب بعيار ناري في قدمه مع وصف حالته بالمتوسطة .هذا ووفقا للمعلومات والتفاصيل الاولية فان الطفل اصيب خلال وعلى ما يبدو اطلاق نار احتفالا بحفل زفاف هناك والتحقيقات جارية ".