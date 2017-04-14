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رياضة وشباب رياضة محلية ب. بردس حنا يفوز 3-0 على م. برطعة في صراعه على القمة ومنافسة الفريديس

رياضة وشباب

وادي عارة ب. بردس حنا يفوز 3-0 على م. برطعة ليبقى قويا بالقمة
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ب. بردس حنا يفوز 3-0 على م. برطعة في صراعه على القمة ومنافسة الفريديس

 بهذا الفوز يرفع فريق بيتار بردس حنا رصيده الى 51 نقطة، ليحتل المرتبة الثانية بينما يبقى فريق هبوعيل ابناء الفريديس متربعا على عرش لائحة الدرجة الثالثة

من: ابراهيم ابو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-14 23:33:31 A A

حقق فريق بيتار بردس حنا الطامح بالصعود الى مستوى الدرجة الثانية فوزًا خارجيًا مستحقًا على فريق مكابي برطعة بالنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت عصر الْيَوْمَ الجمعة على ملعب برطعة البلدي. هذا وقد استطاع الفريق الضيف من تقديم اداء رفيع المستوى أفضل من الفريق المضيف ليحصد نقاط المباراة الثلاثة ليبقى قويا في القمة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر هبوعيل أيناء الفريديس.

 

وبهذا الفوز يرفع فريق بيتار بردس حنا رصيده الى 51 نقطة، ليحتل المرتبة الثانية بينما يبقى فريق هبوعيل ابناء الفريديس متربعا على عرش لائحة الدرجة الثالثة منطقة شومرون برصيد 52 نقطة بعد مباريات الاسبوع ال21 لدوري الدرجة الثالثة لتستمر المنافسة بين الفريقين على بطاقة الصعود لمستوى الدرجة الثانية.

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