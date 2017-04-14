موكب مهيب ومشاركة واسعة في جناز المسيح في كنيسة الروم الأرثوذكس في حيفا

غصت كنيسة لروم الارثوذكس في مدينة حيفا مساء اليوم (الجمعة) بمئات المصلين الذين حضروا للمشاركة في قداس "الجمعة العظيمة"، الذي شمل ترانيم دينية وصلوات، وكما جرت العادة وبعد اتمام مراسيم القداس انطلقت مسيرة جناز السيد المسيح عليه السلام بمشاركة قدس الاب ديمتريوس ورئيس المجلس الملي الأرثوذكسي يوسف خوري وأعضاء المجلس والهيئة التمثيلية وجوقة الترتيل برئاسة طوني بسيله يليهم جمهور المؤمنين. واستذكر المحتلفون صلب وتعذيب السيد المسيح والجمعة الحزينة في مسيرة تقدمتها فرقة الكشافة ورجال الدين، حيث رفع خلالها نعش السّيد المسيح وسط تراتيل حزينة.