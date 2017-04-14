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شخصيات من المثلث: لن نخضع لمحاولات المس بتخليد ذكرى الشهداء ومناسباتنا الوطنية

الشيخ صفوت فريج:

احيي كل رؤساء البلديات والمجالس المحلية الذين يقومون بتخليد المناسبات الوطنية لشعبنا ورموزه



المحامي رضا جابر:

المعركة على الوعي وهوية المكان وهويتنا كافراد وكمجموعة، ما زالا بصلب صراعنا هنا مع الدولة وأجهزتها المختلفة، والتي تمثل امتدادا واستمرارا وفرضا للفكرة الصهيونية بأحقية اليهود على الارض وهويتها

يجب ان لا ننظر بسذاجة او استهوان بالخطوات التي تعتمدها الدولة ووزاراتها باشتراط الميزانيات او الحقوق بتقديم التنازلات بمواضيع الهوية والوعي التاريخي والآني

الشيخ عبد السلام قشوع:

نحن كشعب لنا تاريخ نضالي واسع ولنا شهداء دافعوا عن هذا الوطن ويحق لنا ان نخلد ذكراهم وان نعلم اولادنا عن تاريخنا وعن ابطال هذا الوطن الذي ارتوت ارضنا بدمائهم

الشيح خيري اسكندر:

لموضوع بالفعل يكشف عن الوجه القبيح والحقيقي لهذه الحكومة العنصرية ا لتي تعادي كل ما هو عربي أو يذكرنا بماضينا

المحامي مأمون عبدالحي:

ان ذهبت هذه المناصب فلتذهب وسنبقى رغم عن انوفهم مع الناس ،بينهم والى جانبهم، وان استمروا نقول لهم نحن ابناء واحفاد هؤلاء الذين حاربوا لنبقى وانتصروا

من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-04-14 21:27:46 A نشر: 2017-04-14 21:27:46 A