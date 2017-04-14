إنستاجرام تضيف ميزات جديدة للتطبيق

تتمحور فكرة ملصقات سيلفي حول إمكانية التقاط ردود فعل وجوه المستخدمين واتاحة لصقه بشكل سريع على أي صورة أو مقطع فيديو

أعلنت شركة فيسبوك اليوم عن وصول عدد مستخدمي قصص خدمتها لمشاركة الصور إنستاجرام Instagram إلى 200 مليون شخص نشط يوماً، وذلك بعد مرور ثمانية أشهر على إطلاق الخدمة بتاريخ 2 أغسطس/آب 2016، وكانت الإحصائيات السابقة تشير إلى 150 مليون مستخدم نشط يومياً بعد مرور أربعة أشهر على توفير الميزة.

وتشهد خدمة مشاركة الصور نمواً مستمراً في عدد مستخدمي ميزة القصص المشابهة لميزة القصص في تطبيق التراسل الفيديوي سناب شات، وللاحتفال بهذه المناسبة وتشجيع المستخدمين على زيادة الاستعمال فإن الشركة المملوكة لفيس بوك أطلقت مجموعة من الأدوات الجديدة مثل ملصقات سيلفي وإمكانية تثبيت ملصقات على فيديوهات القصص.

كما عملت الخدمة على توسيع إمكانية الوصول إلى الملصقات الجغرافية لتشمل شيكاغو ولندن ومدريد وطوكيو، بحيث يجري دمج المزيد من الميزات الموجودة في سناب شات ضمن تطبيق مشاركة الصور، وتحاول الخدمة العمل على مشاركة المزيد من الأعمال الفنية والإبداعية والتعبيرية لزيادة تعلق واهتمام المستخدمين بها.

وتتمحور فكرة ملصقات سيلفي حول إمكانية التقاط ردود فعل وجوه المستخدمين واتاحة لصقه بشكل سريع على أي صورة أو مقطع فيديو، ويمكن للمستخدمين إنشاء قصة والضغط بعد ذلك على الوجه المبتسم ليحصل على ملصق جديد مع رمز كاميرا يسمح بالتقاط ما تسميه إنستاجرام “سيلفي مصغر”.

ويمكن عبر هذه الميزة تطبيق أنماط إطارات مختلفة لملصق سيلفي وتطبيقه على القصص وتغيير حجمه واستعماله بشكل مدمج مع مؤثرات خاصة أخرى ومرشحات وملصقات يوفرها التطبيق، كما يمكن استعماله لتغيير الوجوه مع شخص آخر في الصورة على غرار مرشح سناب شات.