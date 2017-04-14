طريقة تحضير الكبسة بالدجاج والبهارات

المقادير:

3 كوب أرز مزة (بسمتي)

2 كيلو دجاج

1 ملعقة كبيرة بهار مشكل

2 ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة

1 ملعقة كبيرة كمون

1 ملعقة كبيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 ملعقة صغيرة كركم

4 ملعقة كبيرة سمن

2 حبة كبيرة بصل مفروم

3 حبة كبيرة طماطم مفرومة

3 ملعقة كبيرة معجون طماطم

6 فص هيل صحيح

6 حبة كبش قرنفل صحيح

2 عود قرفة

4 ورق غار

10 حبة فلفل أسود صحيح

3 قرن فلفل أخضر حار

لتحمير الدجاج:

1 ملعقة كبيرة زيت ذرة أو سمن

1/4 ملعقة صغيرة كركم



صورة توضيحيّة



طريقة التحضير:

1. إغسلي الأرز تحت الماء البارد وإنقعيه في ماء دافئ.

2. باستعمال سكين حادة او مقص المطبخ إقطعي كل دجاجة إلى نصفين طوليا.

3. في طبق صغير ضعي البهار، الكزبرة، الكمون، الملح والفلفل الأسود والكركم. قلبي لتختلط البهارات.

4. أنثري 1 ملعقة صغيرة من البهارات على الدجاج وقلبي لتتغطى بالبهارات.

5. في مقلاة واسعة ضعي السمن وسخّني على نار متوسطة ثم أضيفي البصل وقلبي لعدة دقائق إلى أن يصبح ذهبي اللون.

6. أضيفي أنصاف الدجاج وانتظري لعدة دقائق ثم إقلبي على الجهة الثانية وإنتظري ليصبح لونه ذهبي فاتح.

7. أضيفي الطماطم، معجون الطماطم، الهيل، الكبش قرنفل، القرفة، الغار، الفلفل الأسود والفلفل الأخضر.

8. أغمري الدجاج بالماء وأتركيه ليطهي على نار متوسطة لمدة 50 دقيقة إلى أن ينضج.

9. أخرجي الدجاج من المرق، أضيفي علىه قليل من الكركم وقليل من زيت الزيتون وضعي في صينية فرن، ضعي في الفرن لمدة 15 دقيقة إلى أن يتحمر.

10. . ضعي مقدار 4 كوب ونصف من المرق في قدر على النار ليغلي، أضيفي الأرز وقلبي بخفة، دعي الأرز يغلي على النار إلى أن تتكون ثقوب على سطحه، غطي القدر واتركيه على نار هادئة جدا لمدة 40 دقيقة إلى أن ينضج تماما ويتسكر.