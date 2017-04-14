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فنانين فن عربي الفنانة درة زروق تطل بالأسود مع أبلة فاهيتا

فنانين

درة تطل بالأسود مع أبلة فاهيتا
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الفنانة درة زروق تطل بالأسود مع أبلة فاهيتا

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-16 10:04:12 A A

أطلت الفنانة درّة في حلقة مميزة مع أبلة فاهيتا في برنامج من الدوبليكس مع أبلة فاهيتا والذي يعرض على قناة السي بي سي، حيث ظهرت بفستان قصير أنيق باللون الأسود. وكانت الحلقة كوميدية كعادتها.


درة

ومن المعروف عن برنامج أبلة فاهيتا أنه أكثر البرامج العربية مشاهدة ومتابعة حسب الاحصاءات، وهذا البرنامج هو للكبار فقط إذ يتضمن البعض من الايحاءات على طريقة الانتقادات من الدمية فاهيتا التي تقدّم البرنامج. 

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