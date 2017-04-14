ميريام فارس بإطلالة بالأبيض في حفل زفاف بالدوحة

الفستان من تصميم المصمم اللبناني رامي قاضي

أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حفل زفاف كبير في الدوحة في قطر، وأطلت بفستان أبيض طويل وعليه ورود صغيرة بألوان زاهية من ألوان الربيع من تصميم المصمم اللبناني رامي قاضي. وقدّمت فارس باقة من أجمل أغانيها احتفالا بالعروس.

ولاقت إطلالة ملكة المسرح هذه أجمل الاطراءات من قبل جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي والذين أثنوا على إطلالاتها في حفلات الزفاف التي تحييها، كما وأثنوا على رشاقتها البارزة.