اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي راغب علامة يكشف عن الأغنية التي لحنها في ظل القصف

فنانين

راغب علامة يكشف عن الأغنية التي لحنها
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

راغب علامة يكشف عن الأغنية التي لحنها في ظل القصف

تحدث راغب بأنه خلال الحرب الأهلية كان متواجداً مرة في الطابق الأخير حين هم بتلحين أغنية "قدام الناس" على الغيتار ثم بدأ القصف

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-16 10:01:12 A A

كشف الفنان اللبناني راغب علامة خلال برنامج شيري استوديو عن الأغنية التي لحنها خلال القصف في الحرب الأهلية اللبنانية المُذاع عبر شاشة قناة dmc الفضائية.


راغب وشيرين في برنامج شيري استوديو

وتحدث راغب بأنه خلال الحرب الأهلية كان متواجداً مرة في الطابق الأخير حين هم بتلحين أغنية "قدام الناس" على الغيتار ثم بدأ القصف، فطلب منه شقيقه خضر الاختباء للاحتماء من القصف ولكنه رفض قائلا: "والله لن أنزل قبل أن أنتهي من اللحن".

وقال راغب علامة خلال الحلقة إن أول أغنية له كانت "راح طير حمام"، وحققت نجاحاً كبيراً، وأغنية "عبالك نغم"، مشيراً إلى أن أغنية "يا بنت السلطان"، التي غناها بالصدفة، هي العلامة الفارقة في مشواره في بداياته، حيث لمع نجمه بعدها.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 شاهدوا فيلم The Fate of the Furious | [591 قراءة]
2 مواطنون من شفاعمرو: الشرطة طاردت المرحوم نسيم شعبي | [345 قراءة]
3 انبثاق النور من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة | [269 قراءة]
4 ⁠⁠⁠رئيس بلدية الطيبة: اقرار اختيار المعلمة جابر | [223 قراءة]
5 الناصرة: الموت يغيّب طيب الذكر الحاج صلاح زعبي | [179 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 قائد شرطة كدما: لن نتهاون مع مطلقي الرصاص في الأعراس | [0 مشاركة]
2 نجاح علاقتكما في البيت ينعكس من خلال تصرفاتكما | [0 مشاركة]
3 الحلقة 49 من مسلسل أغنية الحياة مترجمة | [0 مشاركة]
4 النّاصرة: إصابة شاب إثر تعرّضه لإطلاق نار | [0 مشاركة]
5 نصائح مفيدة للزوج من أجل اختيار الهدية المناسبة | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب