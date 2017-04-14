راغب علامة يكشف عن الأغنية التي لحنها في ظل القصف

تحدث راغب بأنه خلال الحرب الأهلية كان متواجداً مرة في الطابق الأخير حين هم بتلحين أغنية "قدام الناس" على الغيتار ثم بدأ القصف

كشف الفنان اللبناني راغب علامة خلال برنامج شيري استوديو عن الأغنية التي لحنها خلال القصف في الحرب الأهلية اللبنانية المُذاع عبر شاشة قناة dmc الفضائية.



راغب وشيرين في برنامج شيري استوديو

وتحدث راغب بأنه خلال الحرب الأهلية كان متواجداً مرة في الطابق الأخير حين هم بتلحين أغنية "قدام الناس" على الغيتار ثم بدأ القصف، فطلب منه شقيقه خضر الاختباء للاحتماء من القصف ولكنه رفض قائلا: "والله لن أنزل قبل أن أنتهي من اللحن".



وقال راغب علامة خلال الحلقة إن أول أغنية له كانت "راح طير حمام"، وحققت نجاحاً كبيراً، وأغنية "عبالك نغم"، مشيراً إلى أن أغنية "يا بنت السلطان"، التي غناها بالصدفة، هي العلامة الفارقة في مشواره في بداياته، حيث لمع نجمه بعدها.