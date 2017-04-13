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سيارات جديد السيارات Mazda CX-5 2017 تأتي بحلة حديثة وخاصة للشباب

سيارات

Mazda CX-5 2017 بحلة حديثة
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Mazda CX-5 2017 تأتي بحلة حديثة وخاصة للشباب

يحمي الخيمة سقف من الألياف الزجاجية ويبلغ ارتفاع السيارة بدون الخيمة 1.790 متر وبالخيمة 2 متر

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-14 13:48:07 A A

من بين السيارات الألمانية التي تملك نفس النظام فولكس فاجن كاليفورنيا ومرسيدس ماركو بولو، وهي سيارة Mazda CX-5 2017 الشبابيّة، فإن يمكن أن تضم طاولات ومبردات، ولذلك يمكن أن توضع الخيم بسهولة في منتصف السيارة الكبيرة. ويمكن أن تكون مازداCX-5 الجديدة قد حصلت على تغييرات داخلية تناسب التخييم مع حصول الخيمة علي جسم شفاف واضاءة LED على السقف.

ومن الغريب أن السيارات اليابانية ليست على إتفاق وثيق مع نظم التخييم ولكن الشركة أكدت أنها قدمت نظام مشابه في موديلات ما بين 1995 و2005 من خلال موديل بونجو فريندي الفان. ويحمي الخيمة سقف من الألياف الزجاجية ويبلغ ارتفاع السيارة بدون الخيمة 1.790 متر وبالخيمة 2 متر.

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