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جامعات / مدارس اخبار المدارس رئيس مجلس كفرقرع يبرق برسالة تهنئة لمدير الثانوية على نتائج البجروت المشرّفة

جامعات / مدارس

وادي عارة رئيس مجلس كفرقرع يبرق برسالة تهنئة لمدير الثانوية
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رئيس مجلس كفرقرع يبرق برسالة تهنئة لمدير الثانوية على نتائج البجروت المشرّفة

نسبة الحاصلين على شهادة بجروت نجاح في العام الدراسي 2015-2016 وصلت الى 69% وهو ارتفاع بما يقارب 22% في الثلاث سنوات الاخيرة

المحامي حسن محمد عثامنة رئيس مجلس محلي كفرقرع:

نشعر بالفخر والاعتزاز للمستوى المتميز الذي وصلت إليه مسيرة التعليم في ثانوية كفرقرع بفضل تظافر الجهود من أجل تحقيق أهداف الرسالة التعليمية السامية

المربي هاشم عبد الباقي مدير مدرسة أحمد عبد الله يحيى الثانوية :

مدرستنا شأنها شأن بقية المدارس في كفرقرع حظيت بهذا الدعم حتى اصبحت مصدر علم ومصنعا للرجال تخرج كل عام نخبة كبيرة من الطلاب تسلحهم بسلاح العلم والمعرفة

من: إبراهيم أبو عطا- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-04-13 19:41:48 A A

أبرق المحامي حسن محمد عثامنة، رئيس مجلس محلي كفرقرع، برسالة عاجلة الى المربي هاشم عبد الباقي، مدير مدرسة احمد عبد الله يحيى الثانوية، هنأ خلالها مدير المدرسة وطاقم التدريس والطلاب والعاملين في المدرسة على شرف النتائج المشرفة في نتائج البجروت للعام الدراسي 2015-2016 والتي وصلت الى 69% نجاح وبارتفاع ما يقارب 22% في الثلاث سنوات الاخيرة، في انجاز غير مسبوق لجهاز التربية والتعليم في كفرقرع والمنطقة.


المحامي حسن محمد عثامنة

وأكد رئيس المجلس المحلي اعتزازه بما حققته ثانوية كفرقرع من أداء رفيع يعكس ما بذله المجلس المحلي ووزارة المعارف بتعاون تام ما بين ادارات المدارس وطواقمها والاهل الكرام متمثلين بلجان اولياء امور الطلاب في الميدان التعليمي والتربوي من جهود للنهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بمخرجات التعليم في كفرقرع عامة وثانوية كفرقرع خاصة.


 المربي هاشم عبد الباقي
وقال رئيس المجلس المحلي: "إننا نشعر بالفخر والاعتزاز للمستوى المتميز الذي وصلت إليه مسيرة التعليم في ثانوية كفرقرع ، بفضل تظافر الجهود من أجل تحقيق أهداف الرسالة التعليمية السامية , اقدم تحيتي لجميع معلمات ومعلمي المدرسة الثانوية على المجهود العظيم الذي يبذلونه في سبيل تقدم المدرسة الثانوية ".
واعرب المربي هاشم عبد الباقي مدير مدرسة احمد عبد الله يحيى كفرقرع عن سعادته واعتزازه برسالة المباركة والتهنئة من قبل رئيس المجلس المحلي مشيدا بالدور الريادي الراعي والداعم لرئيس المجلس المحلي لمسيرة التربية والتعليم بشكل عام في كفرقرع وبشكل خاص لثانوية كفرقرع مؤكدا على انه لولا هذا الدعم والمشاركة من قبل رئيس المجلس المحلي لما استطاعت ادارة المدرسة ان تنجح بتقديم الافضل للطلاب من اجل الوصول الى هذه الانجازات المشرفة وغير المسبوقة".

وقال المربي هاشم عبد الباقي أنّ "هذه الرعاية الكريمة لها اكبر الاثر في نفوس طلاب المدرسة والطاقم التعليمي والتربوي مشيرا الى ان هذه الرعاية تأتي تجسيدا وامتدادا للرعاية الكريمة التي يحظى بها العلم واهله من رئيس المجلس المحلي". وأضاف أنّ:"مدرسة احمد عبد الله يحيى الثانوية كفرقرع شأنها شأن بقية المدارس في كفرقرع حظيت بهذا الدعم حتى اصبحت مصدر علم ومصنعا للرجال تخرج كل عام نخبة كبيرة من الطلاب تسلحهم بسلاح العلم والمعرفة".
ورفع مدير المدرسة شكره وتقديره الى رئيس المجلس المحلي وادارته وطاقم الموظفين والمسؤولين لرعايتهم ودعمهم للمشاريع التعليمية والتربوية في المدرسة، ولطاقم المدرسة معلمات ومعلمين والطاقم المساعد من سكرتارية وغيره وللطلاب الأعزاء , كما وعبر مدير المدرسة عن شكره وامتنانه للجنة اولياء امور الطلاب والتي تأتي دافعا قويا ومشجعا لكل طالب ليواصل دراسته بكل نجاح واقتدار. 

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