استخدامات لم تخطر ببالك لمرطّب الشفاه

تعرّفي مع العرب.كوم على أبرز الإستخدامات غير المتوقّعة لمرطّب الشفاه

لا يخفى عليك يا عزيزتي أهمية مرطّب الشفاه، ولكن هل فكرت بأنّ له فوائد واستعمالات أخرى عديدة لم تخطر ببالك يومًا؟! تعرّفي مع العرب.كوم على أبرز الإستخدامات غير المتوقّعة لمرطّب الشفاه، الغني بالمكوّنات المغذية والمفيدة.



صورة توضيحية

- مرطّب فعّال للأظافر المتعبة والتي تبدو حالتها سيئة للغاية. يمكنك دهن الأظافر بهذا المرطّب ليساعد في تحسين مظهرها ويوفّر لها الغذاء المناسب.

- يمكنك الاستفادة من مرطّب الشفاه للسيطرة على الشعيرات القصيرة المتطايرة التي تجعل التسريحة غير مرتّبة وغير أنيقة، يكفي أن تضعي القليل من مرطّب الشفاه على يديك وتمررينها على الشعر المتطاير.

- حسّني مظهر الحاجبين واجعليهما مرتّبين باستخدام هذا المرطّب الذي يساعد على تمليس شعر الحاجبين والتحكّم بهما.

- يساعدك مرطّب الشفاه على التمتّع ببشرة نضرة طيلة اليوم، إذ يمكنك استعماله بين الحين والآخر لترطيب البشرة، خصوصاً عند منطقة الخدين، فهو يضفي اللمعان والبريق إليها.

- ضعي القليل من مرطّب الشفاه على قطنة صغيرة، للتخلّص من المكياج على الوجه، فهو قادر على إزالة المكياج بسهولة تامة تماماً كما مزيل المكياج.