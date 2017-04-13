دوريكس:الوسيلة الآمنة والمضمونة لتنظيم الأسرة

الأطفال هم زينة الحياة الدنيا فبراءتهم وحركاتهم تبعث السرور في النفس، ولا يختلف إثنان على أنّ البيت الذي يخلو من الأطفال يعتبر بيت كئيب. فالأمومة بالنسبة للسيّدات هي رغبة فطريّة، ولكن عمليّة الإنجاب لا يجب أن تكون بلا تنظيم، فالأطفال يحتاجون إلى الرعاية والاهتمام التي قد يحرمون منها عند تتابع الولادات.



لا شك أن تنظيم الأسرة ينطوي على نتائج إيجابية تعود على الطفل والأم، على العائلة وعلى المجتمع ككلّ. أهمية تنظيم الأسرة تكمن في حصول الطفل على حقّه من الرعاية والإهتمام والتعليم، خاصّة في المرحلة الأولى من عمره، إذ يعتمد غالبًا على الأمّ- في تلبية احتياجاته. في حالة تتابع الولادات لا تستطيع الأم منح هذه الرعاية الكاملة للطفل.



الحمل والولادة تستهلك جسم الأم، فهذا الجنين يأخذ ما يحتاجه من موادّ من جسم الأم، وإذا لم تقم الأم بتعويضها ستعاني من نقص في هذه العناصر. بعد الولادة، يحتاج الطفل الى الكثير من العناية التي في الغالب تقدمها الأم، وبالتالي هذا عبء إضافيّ عليها ناهيك عن أعمال البيت، فكلّ هذه الأمور تتعب جسم الأم، وقد يتعذّر عليها القيام بواجباتها بالشكل المطلوب.

ومن الناحية الإقتصادية، الأسرة تحتاج الى الكثير من المصاريف وكلّ طفل له ميزانيّة خاصّة به، ومع السنين تزداد احتياجاته ومع ازدياد أعداد أفراد الأسرة يزداد العبء المادّيّ على العائلة فيضطرون إلى بذل المزيد من الجهد لكي يوفّرون للأسرة ما تحتاجه. وثمّة أمر آخر وهو عند ازدياد أعداد أفراد الأسرة دون تنظيم يزداد عدد أفراد المجتمع، وبالتالي يحتاج هذا العدد من الأفراد إلى الخدمات وتلبية الاحتياجات المختلفة وعند عدم توفرها قد ينطلق الفرد إلى اتباع الطرق المختلفة لتلبية ما يريده وقد يصل الى تبنّي أنماط سلوكية مرفوضة وممنوعة.

تنظيم الأسرة يساعدها في ترتيب أولوياتهم واحتياجاتهم كنوع من التخطيط للحياة.

هناك العديد من الوسائل لتنظيم الأسرة ولكن أهمها هو الواقي الذكري الذي يعتبر أيضًا الوسيلة الوحيدة التي تقي أيضًا من الأمراض المنقولة جنسيا، وليست له آثار جانبية كبعض وسائل الوقاية التي تحتوي على هورمونات مثل حبوب منع الحمل وغيرها. كما وأن الواقيات الذكرية "دوريكس" لا تتطلّب وصفة طبية.

ع.ع.