طريقة تحضير الرفيولي بالكريمة والأجبان

المقادير:

رفيولي بالحشوة المفضلة لكم

علبة كريمة سائلة للطبخ

فلفل اسمر

ملح

3 ملاعق من مسحوق شوربة الفطر البودرة

كأس حليب

اوريغانو



صورة توضيحيّة

طريقة التحضير:

نقوم بسلق الرفيولي بماء مغلي لمدة 5 دقائق مع التقليب المستمر

نضع الكريمة في اناء على نار هادئة، نضيف الملح، الفلفل، مسحق شوربة الفطر كأس الحليب ونحرك بواسطة خفاقة يدوية "وليست كهربائية" حتى تذوب المواد وتصبح خليط كثيف مثل الصلصة، نضع الرفيولي بعد ان نصفيها على الكريمة ونقلب لمدة دقيقة ونقدمها ساخنة ونرش على وجة الطبق اوريغانو.