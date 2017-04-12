هوّني عليك الأمور وتذكري بعض النقاط المهمة قبل اتخاذ أي قرار!

إن كان وجود زوجكِ في حياتك سلبياً في حياتك، فاعلمي بأنّ هذا الواقع لن يتغيّر أبداً

نقدم لك عزيزتي الزوجة بعض النصائح لتتجنبي علاقة زوجية سامة ولا تنسي أن مفتاح السعادة بيدك أنت وحدك وذلك لانك صاحبة القلب الكبير الذي بمقدورها أن تتفهم وتحتوي أي مخلوق:

1- إن كان وجود زوجكِ في حياتك سلبياً في حياتك، فاعلمي بأنّ هذا الواقع لن يتغيّر أبداً. فأنتِ لن تقوي يوماً على تغييره ما لم يرد ذلك لذلك حاولي استيعابه.

2- عندما تتأكدي من وجودك في علاقة زوجية سامة لا بدّ من وضع حدٍّ لها، اولا راقبي الوضع وتأكدي من الاسباب واسعي لمعالجة الامور لوحدك دون اشراك اي طرف ثالث.

3- اولا يجب عليك ان تجلسي مع زوجك وتتحدثي بصراحة عن الامور التي تزعجك وعندها عليك أن تحاولي حل جميع الاشكاليات بدبلوماسية.