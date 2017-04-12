عزيزتي الزوجة: شجعي زوجك على المضي قدماً لتحقيق الأحلام
شجعي زوجك على المضي قدماً لتحقيق الأحلام والأهداف التي يتوق إليها
عزيزتي الزوجة، نقدم لكم أبرز النصائح لحياة زوجية سعيدة خالية من المطبات التي قد تعكر صفو عيشكما:
1- يجب عليك أن تعانقي زوجكِ عندما يعود من العمل. باختصار، أظهري حبك له من خلال حركات لطيفة وبسيطة في أوقات لا يتوقعها.
2- أخبري زوجكِ عنكِ وأطلعيه على قصص وأمور شخصية لا يعرفها أحد سواك.
3- أكتبي له بخط يدكِ رسالة حب صادقة وجميلة وشفافة تُشعره بتميّزه وأهميّته في حياتك.
4- شجعي زوجك على المضي قدماً لتحقيق الأحلام والأهداف التي يتوق إليها وقدّمي له كل الدعم الذي يحتاجه في هذا الاتجاه.
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