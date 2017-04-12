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ثقافة جنسية الزوج والزوجة عزيزتي الزوجة: شجعي زوجك على المضي قدماً لتحقيق الأحلام

ثقافة جنسية

عزيزتي الزوجة: شجعي زوجك على احلامه
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عزيزتي الزوجة: شجعي زوجك على المضي قدماً لتحقيق الأحلام

شجعي زوجك على المضي قدماً لتحقيق الأحلام والأهداف التي يتوق إليها

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-04-15 07:28:44 A A

عزيزتي الزوجة، نقدم لكم أبرز النصائح لحياة زوجية سعيدة خالية من المطبات التي قد تعكر صفو عيشكما:

 

1- يجب عليك أن تعانقي زوجكِ عندما يعود من العمل. باختصار، أظهري حبك له من خلال حركات لطيفة وبسيطة في أوقات لا يتوقعها.

2- أخبري زوجكِ عنكِ وأطلعيه على قصص وأمور شخصية لا يعرفها أحد سواك. 

3- أكتبي له بخط يدكِ رسالة حب صادقة وجميلة وشفافة تُشعره بتميّزه وأهميّته في حياتك.

4- شجعي زوجك على المضي قدماً لتحقيق الأحلام والأهداف التي يتوق إليها وقدّمي له كل الدعم الذي يحتاجه في هذا الاتجاه. 

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