كيف تعبيرن عن حبك له؟ اصغي له وأكثري من المفاجآت

إحرصي عزيزتي بين الحين والآخر على مفاجأة زوجكِ بمبادرات صغيرة أو كبيرة لا يهم

للتعبير عن الحب يقال أن الأفعال لها المفعول الأكبر أكثر من الأقوال، ما رأيكم؟ بكل الاحول نقدم لك النصائح لكي لا تتردي في أن تظهري لزوجكِ حبك الصادق من خلال تصرفاتك معه وطريقة اهتمامكِ بأدنى تفاصيل حياته:

1- يجب عليك حواء أن تصغي إلى أخبار زوجكِ ورواياته وحاولي الردّ أو التعليق عليها بتكرار أجزاءٍ منها وإضافة أخرى مع كلمات التشجيع التي سيلمس من خلالها عمق حبكِ واهتمامك.



2- عليك أن تفاجئي زوجكِ بعزومة على أحد المطاعم المفضلة لديه أو بهدية صغيرة من إعدادك.



3- إحرصي عزيزتي بين الحين والآخر على مفاجأة زوجكِ بمبادرات صغيرة أو كبيرة لا يهم.



4- حضري لزوجكِ الطبق المفضل من دون مناسبة خاصة، وقدّميه له بطريقةٍ مميزة وسط أجواء رومانسية. فإنكِ بهذه الطريقة لن تأسري قلبه وحسب، بل ستؤكدين له بأنكِ تحرصين عليه وتحفظين الكثير عنه!



5- عليك أن تأخذي بضع دقائق من يومكِ الحافل بالانشغالات لتبعثي لزوجكِ برسالةٍ خطية تُبيّن له بأنكِ تفكّرين فيه وتشتاقين له عندما لا تكونان معاً.