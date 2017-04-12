Corvette Carbon 65th تتألق وتتجدد لعام 2018

تتوفر هذه الباقة في موديل جراند سبورت 3LT بسعر يبدأ من 76.190 دولار وZ06 3LZ بسعر يبدأ من 89.390 دولار

بدأت Corvette حياتها في عام 1953 كسيارة مكشوفة بمقعدين، والآن نرى الشركة تحتفل بالذكرى الـ65 للسيارة في أمريكا من خلال الاعتماد على ألياف الكربون. وقدمت الشركة موديل كورفيت Carbon 65 Edition موديل 2018 للاحتفال بهذه المناسبة ويعتبر أكثر اثارة من موديلي C7 ZR1 و LT5 V8، وتكلفة هذه الباقة الجديدة التي تتزود بها السيارة تبلغ 15 ألف دولار.







وتتوفر هذه الباقة في موديل جراند سبورت 3LT بسعر يبدأ من 76.190 دولار وZ06 3LZ بسعر يبدأ من 89.390 دولار. وستكون هذه السيارة متاحة من الصيف الجاري وستحمل اللون الرمادي ماتريكس خزفي خارجي مع فرش أسود داخلي وتطريز أزرق اللون وسقف أزرق مرن للنسخ المكشوفة من السيارة مع خطوط جانبية أمامية فريدة ورسوم على الابواب.