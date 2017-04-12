سياحة مصر تنفي وقف حملاتها في الخارج بسبب حالة الطوارىء

هيئة تنشيط سياحة مصر:

اسم مصر سيظل يتوج كافة الحملات الترويجية و الدعائية بالخارج، و ما تم نشره هو محض افتراء على الهيئة

نفت هيئة تنشيط سياحة مصر ما وصفته بـ "أخبار مغلوطة إستهدفت السياحة المصرية"، والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأفادت أنّ "مصر قررت وقف كافة حملاتها الترويجية والتسويقية للسياحة المصرية بالخارج فى أعقاب حادثتين التفجيرين اللذان إستهدفا الكنائس المصرية، وإنه سيأخذ شكلاً آخراً بعد تطبيق حالة الطوارىء خلال الشهور الثلاثة المقبلة".

هذا، وأكدت هيئة تنشيط السياحة المصرية في بيان صحفي أنّ "هذا الكلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق"، مشددة على أنّ "اسم مصر سيظل يتوج كافة الحملات الترويجية و الدعائية بالخارج، و ما تم نشره هو محض افتراء على الهيئة".

وأشارت الهيئة إلى أنّها "وفي أعقاب هذه الحوادث الإرهابية قامت بتكليف المكاتب المصرية الخارجية بعمل استبيان للوضع الحالي في الدول الموجودين بها. ورصد تداعيات الحادث الإرهابي الغاشم على كنيستي مار جرجس بطنطا، و الكنيسة المرقسية بالاسكندرية يوم الأحد الماضي بالخارج". أوضحت الهيئة أنّ "ما تم نشره عن عقد الهيئة لاجتماع مع الشركة الدعائية لتغيير استراتيجية الترويجية عار تماماً عن الصحة".