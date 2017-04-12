الهند.. حلم السائحين وأجمل دول العالم

أهم الدول السياحية عالميًّا هي الهند وهذا الامر يعود لطبيعتها السّاحرة والمدهشة والتي تسحر قلوب السياح، إذ إنّها تمتدّ على مساحة واسعة، فتتنوّع فيها التضاريس، إضافة لتنوّع المناخ، وبالتالي فإنّها تضمّ غابات وأنهار وسواحل وصحاري، وكلّ هذا جعل من قيام العديد من الحضارات والإمبراطوريات فيها أمراً يسيراً، لتلقّب ببلاد الأساطير، لنجد فيها العديد من الأماكن التاريخيّة والأثريّة والطبيعيّة. تتمازج في دولة الهند الثقافات، وتتداخل ببعضها البعض، وهذا ما جعلها تحتلّ مكانةً سياحيّة مرموقة في العالم، يقصدها شعوب الأرض من كافّة أصقاعها، ليُساهم عنصر السياحة في دعم الاقتصاد الهندي وزيادة دخول الدولة.



تاج محل



أهمّ الأماكن السياحيّة في الهند هي:

ولاية كيرالا

قصر البحيرة

شاطئ بالوليم

تاج محل: وهو المعلم الأكثر أهميّة في الهند، وعماد السياحة في الدولة

دارجيلنغ

كشمير

أوتي

ماهاباليشوار

شيرابونجي

فاسكو

بانتا