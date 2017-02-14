ميلان يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام لاتسيو في الأوليمبيكو

رفع لاتسيو رصيده بعد هذا التعادل عند النقطة الرابعة والأربعين في المركز السادس في الترتيب العام لبطولة الدوري الإيطالي ، في حين رفع ميلان رصيده إلى النقطة الواحدة والأربعين في المركز السابع

واصل ميلان نزيف النقاط في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تعادل أمام مضيفه لاتسيو بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة والعشرين التي جرت اليوم الاثنين على ملعب الأوليمبيكو.

وافتتح لاتسيو باب التسجيل عن طريق لاعب خط الوسط الأرجنتيني لوكاس بيليا في الدقيقة السادسة والأربعين من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول ، وذلك من خلال ركلة جزاء سجلها بنجاح.وحاول ميلان العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني من خلال الاعتماد على الهجمات من العمق والأطراف ، فيما نجح الإسباني خيسوس فرنانديز سوسو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والثمانين.

ورفع لاتسيو رصيده بعد هذا التعادل عند النقطة الرابعة والأربعين في المركز السادس في الترتيب العام لبطولة الدوري الإيطالي ، في حين رفع ميلان رصيده إلى النقطة الواحدة والأربعين في المركز السابع.