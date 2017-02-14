اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية ميلان يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام لاتسيو في الأوليمبيكو

رياضة وشباب

ميلان يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام لاتسيو
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ميلان يواصل نزيف النقاط بالتعادل أمام لاتسيو في الأوليمبيكو

رفع لاتسيو رصيده بعد هذا التعادل عند النقطة الرابعة والأربعين في المركز السادس في الترتيب العام لبطولة الدوري الإيطالي ، في حين رفع ميلان رصيده إلى النقطة الواحدة والأربعين في المركز السابع

بدكوا تربحوا حتى 44 مليون ش.ج.. اضغطوا هنا!! بدكوا تربحوا حتى 44 مليون ش.ج.. لا تفوتوا الفرصة أبدًا.. اضغطوا هنا!!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-14 00:45:57 A A

 واصل ميلان نزيف النقاط في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تعادل أمام مضيفه لاتسيو بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة والعشرين التي جرت اليوم الاثنين على ملعب الأوليمبيكو.

 

وافتتح لاتسيو باب التسجيل عن طريق لاعب خط الوسط الأرجنتيني لوكاس بيليا في الدقيقة السادسة والأربعين من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول ، وذلك من خلال ركلة جزاء سجلها بنجاح.وحاول ميلان العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني من خلال الاعتماد على الهجمات من العمق والأطراف ، فيما نجح الإسباني خيسوس فرنانديز سوسو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة والثمانين.
ورفع لاتسيو رصيده بعد هذا التعادل عند النقطة الرابعة والأربعين في المركز السادس في الترتيب العام لبطولة الدوري الإيطالي ، في حين رفع ميلان رصيده إلى النقطة الواحدة والأربعين في المركز السابع.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 أطفالكو بحبو المغامرات والتحديات؟ | [317 قراءة]
2 اردوغان وطوق النجاة/ عبد الباري عطوان | [145 قراءة]
3 شيرين تتلقى أجمل هدية في عيد الحب | [138 قراءة]
4 الحلقة 30 من مسلسل الحب لا يفهم الكلام مترجمة | [137 قراءة]
5 فشل الصلح بين أنغام وشيرين والسبب؟ | [122 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 أمر حظر نشر حول جريمة قتل الشاب الفلسطيني بأشدود | [0 مشاركة]
2 تبولة الذرة: طبق لذيذ ومبتكر ومليء بالفائدة | [0 مشاركة]
3 متحف هياكل عظمية لديناصورات | [0 مشاركة]
4 سانشيز يقود أرسنال للفوز على هال سيتي | [0 مشاركة]
5 توقيف 3 لاعبين من أبناء الرامة بعد الاعتداء على حكم | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب