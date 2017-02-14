مانشستر سيتي يصعد لوصافة الترتيب من بوابة بورنموث

بهذا الفوز يصعد مانشستر سيتي لوصافة الترتيب رافعاً رصيده إلى النقطة 52 بفارق 8 نقاط عن المتصدر تشيلسي، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 26 في المركز الرابع عشر

حقق مانشستر سيتي انتصاراً في غاية الأهمية على حساب مضيفه بورنموث بهدفين دون رد في مواجهة جرت على أرضية فيرست ستاديوم في ختام الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

السيتي قدم مباراة متوسطة المستوى على الصعيد الفني، حيث صنع عدد من الفرص الخطيرة على مرمى بورنموث، لكنه استقبل في ذات الوقت بعض الهجمات التي كادت أن تقلب الطاولة عليه.رجال جوارديولا بدؤوا المباراة بمرحلة جس النبض قبل الانطلاق نحو الهجوم، لكنهم لم يتأخروا كثيراً في تسجيل هدف الافتتاح عن طريق رحيم ستيرلينج الذي تابع عرضية ليروي ساني المرتدة من المدافعين في الدقيقة 29.

سجل بورنموث هدف التعادل بعدها بدقيقتين لكن الحكم ألغاه بداعي وجود الخطأ ضد المهاجم جوشوا كينج، فيما حاول المضيف بشتى السبل بعد ذلك تسجيل الهدف المنشود قبل أن ينهي تيرون منجس أحلام فريقه مسجلاً الهدف الثاني بالخطأ في شباك فريقه بالدقيقة 69.بهذا الفوز يصعد مانشستر سيتي لوصافة الترتيب رافعاً رصيده إلى النقطة 52 بفارق 8 نقاط عن المتصدر تشيلسي، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 26 في المركز الرابع عشر.