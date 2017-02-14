مجلس طلاب ثانوية الرينة ينتخب قيادة طلابية جديدة بأجواء ديمقراطية

يستعد الان مجلس الطلاب في ثانوية الرينة الى الى الانطلاق بمشاريع جمة داخل ثانويه الرينة ،مشاريع محلية وايضاً مشاريع قطرية ،جماهيرية.

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :"قام مجلس طلاب ثانوية الرينة بكامل هيئاته وأعضاءه وبرئيسه-اصيل طاطور ، بتنظيم انتخابات السكرتارية والنيابة في جلسة الامس ،حيث من بداية هذا العام لم يشغل هذه المناصب اي طالب وهذا بسبب عدم اجراء انتخابات بشكل مباشر لانه قد كانت هناك تزكية واجماع فقط على منصب الرئيس من قبل مرشحي الرئاسة انذاك ، وتم تنصيب طاطور وقد عمل مجلس الطلاب طوال هذه الفتره من غير نائب وسكرتير" .

واضاف البيان :" كانت هناك حاجه مُلحة وماسة لإجراء الانتخابات في الامس وتم انتخاب كل من بشار بصول كنائب للرئيس وايضاً وجه نسائي جديد يتمثل بسوسن عكاشة كسكرتيرة للمجلس وهذا بأجواء ديمقراطية تعطرت بالروح الأخوية وبروح المنافسة الشريفة.يستعد الان مجلس الطلاب في ثانوية الرينة الى الى الانطلاق بمشاريع جمة داخل ثانويه الرينة ،مشاريع محلية وايضاً مشاريع قطرية ،جماهيرية ".

وتابع البيان :"في حديث مع رئيس مجلس الطلاب-اصيل طاطور قال:"بدايةً ابارك لكل من بشار وسوسن وابارك لنا جميعاً ،سوسن وبشار رافقوني في العمل أيضاً بالعام الماضي وتربطني بهم زمالة قوية ومتينة وهناك انسجام تام داخل مجلس الطلاب ،الان ينتظرنا عمل شاق ويتطلب جهد جبار ،

مهم جداً ان اذكر ان سوسن عكاشة هي وجه نسائي جديد ضمن القيادة الطلابية في المجلس وهذا مهم جداً، انا مهتم جداً ان يكون بهذا الجسم الطلابي مساواة جندرية وتمثيل نسائي بارز "وفِي حديث اخر مع نائب الرئيس-بشار بصول أعرب عن سعادته وقال :" انا جداً أُثمن ثقة طلابنا لي، اشكرهم فرداً فرداً، انا وبالتعاون مع اصيل وسوسن وكافة الأعضاء سنعمل سويةً ونجتهد في سبيل خدمة طلابنا "كما واعتبرت سوسن عكاشة منصبها الجديد كمرحلة جديدة ومهمة في حياتها تتطلب دور قيادي جبار وقالت متفائلةً:" اعتقد بان جميعنا نملك طاقات عظيمة ويجب ان نُسخر هذه الطاقات للانطلاق بمشاريع عظيمة ".