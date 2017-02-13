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رياضة وشباب رياضة محلية اليكم نتائج مباريات يوم الاثنين في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

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اليكم نتائج مباريات يوم الاثنين في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

سجل دييجو ساليس هدف النصر، بينما أبعد بن الجرابلي من بيتح تكفا

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من: حجاح رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-13 23:10:27 A A

الدرجة العليا – الأسبوع 22
مكابي بيتح تكفا - مكابي تل أبيب 0-1. سجل باراك يتسحاكي هدف الفوز للفريق التل أبيبي.


دييجو ساليس

الدرجة الممتازة – الأسبوع 23
بيتار تل أبيب – الرملة - هبوعيل العفولة 1-1. سجل دور جان من ركلة جزاء 11م أولا للمضيفين وعادله نتانئيل جولدمان.
هبوعيل القدس - هبوعيل كتمون 1-2. قلب أريئيل هدار وأفيرام بروخيان النتيجة بعد أن أعطى ساجي يوسيف التفوق للقدس.
هبوعيل رمات جان - هبوعيل بيتح تكفا 1-0. سجل دييجو ساليس هدف النصر، بينما أبعد بن الجرابلي من بيتح تكفا.

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