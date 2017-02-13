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اليكم نتائج مباريات يوم الاثنين في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

سجل دييجو ساليس هدف النصر، بينما أبعد بن الجرابلي من بيتح تكفا

من: حجاح رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-02-13 23:10:27 A نشر: 2017-02-13 23:10:27 A