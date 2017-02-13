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أخبار محاكم وجنائيات إعتقال فلسطيني من الخليل بشبهة قيادة سيارة اسرائيلية مسروقة مرتديًا زيًا عسكريًا

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الضفة الغربية إعتقال فلسطيني من الخليل بشبهة قيادة سيارة اسرائيلية
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إعتقال فلسطيني من الخليل بشبهة قيادة سيارة اسرائيلية مسروقة مرتديًا زيًا عسكريًا

 لوبا السمري:

تم اعتقال الفلسطيني المشتبه وتحويلة للتحقيقات الجارية جنبا لضبط السيارة المسروقة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-13 19:32:09 A A

وصل بيان صحفي صادر عن لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "خلال نشاط لقوات من شرطة حرس الحدود في منطقة السواحرة في حاجز الكيوسك جنوبي القدس، تمّ توقيف سيارة أجرة فلسطينية عابرة للفحص، بحيث تبيّن انها خصوصية مسروقة منذ سنوات من اسرائيل وتمّ تحويلها لسيارة أجرة وكذلك في فحص بيانات هوية وأمتعة سائقها في العشرينات من عمره من الخليل قام بانتحال بيانات شخصية شقيق مبرزًا هوية الاخير وكذلك تمت معاينة صور شخصية له محفوظة بهاتفه النقال الذي كان بحوزته وهو مرتديا الزي العسكري الاسرائيلي وحاملا سلاح جنبا لضبط معدات اقتحام وهجوم مختلفة في السيارة. هذا وتم اعتقال الفلسطيني المشتبه وتحويلة للتحقيقات الجارية جنبا لضبط السيارة المسروقة"، بحسب البيان.

 

صور من المكان - تصوير: الشرطة

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