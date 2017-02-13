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فنانين فن عالمي لندن تستقبل النجوم ضمن حفل BAFTA وفيلم لالا لاند الأقوى.. صور

فنانين

لندن تستقبل النجوم ضمن حفل BAFTA
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لندن تستقبل النجوم ضمن حفل BAFTA وفيلم لالا لاند الأقوى.. صور

كان للفيلم الاستعراضي "لالا لاند" الحضور الأقوى والأبرز في الحفل، حيث خمس جوائز من بين 11 جائزة ترشح لنيلها

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-13 20:58:20 A A

تلألأت سماء العاصمة البريطانية لندن بنجومها الساحرة، إلى جانب عدد من أبرز نجوم التمثيل العالميين، الذي حضروا حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون (بافتا - BAFTA)، والذي اقيم في قاعة البرت هول وسط العاصمة.


باقة صور من الحفل 

ويعد حفل توزيع جوائز "بافتا" أكبر فعالية جوائز فنية عالمية تسبق حفل توزيع جوائز الأوسكار في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر.

هذا، وقد كان للفيلم الاستعراضي "لالا لاند" الحضور الأقوى والأبرز في الحفل، حيث خمس جوائز من بين 11 جائزة ترشح لنيلها، وتوّج بجائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج لمخرجه دَميان تشازل، وأفضل ممثلة لممثلته إيما ستون، فضلا عن أفضل موسيقى أصلية وأفضل تصوير.

ونذكر أيضًا أنّه منحت جائزة أفضل ممثل للممثل كيسي أفليك عن دوره في فيلم "مانشستر على البحر". وتوج فيلم المخرج البريطاني المخضرم كين لوتش "أنا دانيال بليك" بجائزة أفضل إنجاز سينمائي بريطاني. كما حصل المخرج والممثل ميل بروكس على جائزة زمالة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون عن مجمل منجزه الفني، وقد سلم الجائزة لبروكس الأمير وليم، دوق كمبرج، الذي وصف بروكس بأنه "ممثل موهوب للغاية وكوميدي ومخرج سينمائي ومؤلف موسيقي وكاتب أغاني". في حين منحت جائزة أفضل ممثل للممثل كيسي أفليك عن دوره في فيلم "مانشستر على البحر"، الذي حصل أيضا على جائزة أفضل سيناريو أصلي.

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