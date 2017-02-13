كونتي مدير تشيلسي: لن أرد على مسرحيات مورينيو السخيفة ولا أعيرها اي إهتمام

كان مورينيو قد أبدى انزعاجه من ثناء الصحافة على كونتي رغم أنه يلعب بطريقة دفاعية،

قام أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي برفض الدخول في حرب كلامية مع منافسه جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المدرب البرتغالي.



أنطونيو كونتي

هذا، وكان مورينيو قد أبدى انزعاجه من ثناء الصحافة على كونتي رغم أنه يلعب بطريقة دفاعية، في المقابل كان هو يتعرض للانتقادات خلال فترة تواجده في ملعب ستامفورد بريدج بسبب لعبه بنفس الطريقة.

وعلّق كونتي على تصريحات مورينيو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد التعادل مع بيرنلي: "نعم سمعت عن ذلك، لكن لن أرد على مدربين آخرين، وفي الحقيقة لا أحب مثل هذه المسرحيات، لدي من الخبرة ما يكفي حول هذه الأمور. لن ارد على المسريحات السخيفة ولن أتجادل معه مرة اخرى".



جوزيه مورينيو