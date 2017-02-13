مارادونا: كرة القدم الأرجنتينية محطمة وترقد في مثواها الأخير

يمر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بأزمة مالية وإدارية طاحنة منذ وفاة خوليو جروندونا في 2014

صرّح الاسطورة الحية دييجو أرماندو مارادونا ، النجم الكبير والمدير الفني السابق للمنتخب الأرجنتيني الأول وبنظر الكثيرين أفضل من أنجبتهم الكرة العالمية، قائلًا إن "رياضة كرة القدم في بلاده أصبحت مُحطمة"، بسبب الأزمة الإدارية، التي تعاني منها، والتي قد تكلفها عضويتها في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



دييجو أرماندو مارادونا

وقال مارادونا في مقابلة مع صحيفة "كلارين" الأرجنتينية نشرت اليوم الاثنين: "كرة القدم الأرجنتينية أصبحت محطمة، لقد أوصلها (الرئيس السابق للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم خوليو جروندونا) إلى مرقدها الأخير". ويمر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بأزمة مالية وإدارية طاحنة، منذ وفاة خوليو جروندونا في 2014، وهو الرجل الذي شغل منصب رئيس اتحاد الأرجنتين لكرة القدم طوال 35 عاما.

ويدير الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم منذ عام 2016 لجنة معينة من قبل الأتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، التي أكدت على إمكانية حرمان الكرة الأرجنتينية من المشاركة في جميع البطولات الدولية خلال الأشهر المقبلة. ولم تبدأ المسابقات المحلية في الأرجنتين موسمها الجديد بعد، بسبب فسخ حكومة البلاد تعاقدها مع الأندية، الذي أبرمته في 2009 بخصوص بث جميع مباريات البطولات المحلية، والتي تعد المصدر الرئيسي لدخل للأندية.