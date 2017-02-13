زبارقة عضو بلدية اللد: السكان يعانون من أوضاع الشوارع المزرية في الشتاء

عضو بلدية اللد الناشط المحامي عبد الكريم زبارقة:



منذُ دخولنا البلدية وعدتنا بأن تقوم بتنفيذ مشاريع البنية التحتية والشوارع في الاحياء العربية لكن عندما يأتي الشتاء تصبح الحياة معاقة ولا يستطيع المواطنين السير فيها على الاقدام



سنستمر الى أن نحقق كل ما يستحقه المواطن العربي ولن نقف مكتوفي الايدي أمام تلك المعاناه بل نطالب بمعالجة كل القضايا الشائكة حتى يتلقى السكان العرب حقوقهم الكاملة

يعاني سكان أحياء متفرقة في مدينة اللد ، من أوضاع مزرية في الشوارع هناك، وخاصّة في الايام الماطرة، وتشهد تلك المناطق تذمرا وإستياء كبيرا من قبل العائلات القاطنة هناك، مشيرين "الى أن الجهات المسؤولة تستهتر في معاناة المواطنين وطلباتهم. ففي شارع "شنير" توجد حفرة كبيرة بعد عملية تعبيد قبل نحو شهر، بينما شارع "رحيل-هموشيررت" السكان هناك لا يستطيعون السير على الاقدام في فصل الشتاء".



الناشط المحامي عبد الكريم زبارقة



عضو بلدية اللد الناشط المحامي عبد الكريم زبارقة قام بجولة تفقدية خلال ساعات اليوم، وشاهد على ارض الواقع ما يجري في تلك الاحياء، حيث قال: "منذُ دخولنا البلدية وعدتنا بأن تقوم بتنفيذ مشاريع البنية التحتية والشوارع في الاحياء العربية، لكن عندما يأتي الشتاء تصبح الحياة معاناة ولا يستطيع المواطنون السير فيها على الاقدام. عقدنا العديد من الجلسات في هذا الشٱن مع رئيس البلدية، وهناك تخطيط وأوامر لمباشرة الاعمال، لكن نلمس مماطلة وتعويق من جهة البيت اليهودي الذي يستعمل الفيتو ضد مشاريع العرب".



ثم قال:" سنستمر الى أن نحقق كل ما يستحقه المواطن العربي، ولن نقف مكتوفي الايدي أمام تلك المعاناه، بل نطالب بمعالجة كل القضايا الشائكة حتى يتلقى السكان العرب حقوقهم الكاملة، لا أن يتم إهمالها ورميها وكأن هذه الاحياء مهجرة".

تعقيب بلدية اللد

هذا، وقد توجهنا لبلدية اللد للحصول على تعقيب لكن لم يتسنَ لنا الحديث مع أي طرف، وفي حال وصول اي تعقيب سنقوم بنشره حالا.

صور من الشارع