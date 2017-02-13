اغلاق
اغلاق
السلطات المحلية اخبار المجالس زبارقة عضو بلدية اللد: السكان يعانون من أوضاع الشوارع المزرية في الشتاء

السلطات المحلية

مدن الساحل عضو بلدية اللد: السكان يعانون من الشوارع المزرية
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

زبارقة عضو بلدية اللد: السكان يعانون من أوضاع الشوارع المزرية في الشتاء

عضو بلدية اللد الناشط المحامي عبد الكريم زبارقة:

منذُ دخولنا البلدية وعدتنا بأن تقوم بتنفيذ مشاريع البنية التحتية والشوارع في الاحياء العربية لكن عندما يأتي الشتاء تصبح الحياة معاقة ولا يستطيع المواطنين السير فيها على الاقدام

سنستمر الى أن نحقق كل ما يستحقه المواطن العربي ولن نقف مكتوفي الايدي أمام تلك المعاناه بل نطالب بمعالجة كل القضايا الشائكة حتى يتلقى السكان العرب حقوقهم الكاملة

أطفالكو بحبو المغامرات والتحديات؟ العاب الشجاعة فقط هنا
من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-13 18:48:42 A A

يعاني سكان أحياء متفرقة في مدينة اللد ، من أوضاع مزرية في الشوارع هناك، وخاصّة في الايام الماطرة، وتشهد تلك المناطق تذمرا وإستياء كبيرا من قبل العائلات القاطنة هناك، مشيرين "الى أن الجهات المسؤولة تستهتر في معاناة المواطنين وطلباتهم. ففي شارع "شنير" توجد حفرة كبيرة بعد عملية تعبيد قبل نحو شهر، بينما شارع "رحيل-هموشيررت" السكان هناك لا يستطيعون السير على الاقدام في فصل الشتاء".


الناشط المحامي عبد الكريم زبارقة
عضو بلدية اللد الناشط المحامي عبد الكريم زبارقة قام بجولة تفقدية خلال ساعات اليوم، وشاهد على ارض الواقع ما يجري في تلك الاحياء، حيث قال: "منذُ دخولنا البلدية وعدتنا بأن تقوم بتنفيذ مشاريع البنية التحتية والشوارع في الاحياء العربية، لكن عندما يأتي الشتاء تصبح الحياة معاناة ولا يستطيع المواطنون السير فيها على الاقدام. عقدنا العديد من الجلسات في هذا الشٱن مع رئيس البلدية، وهناك تخطيط وأوامر لمباشرة الاعمال، لكن نلمس مماطلة وتعويق من جهة البيت اليهودي الذي يستعمل الفيتو ضد مشاريع العرب".

ثم قال:" سنستمر الى أن نحقق كل ما يستحقه المواطن العربي، ولن نقف مكتوفي الايدي أمام تلك المعاناه، بل نطالب بمعالجة كل القضايا الشائكة حتى يتلقى السكان العرب حقوقهم الكاملة، لا أن يتم إهمالها ورميها وكأن هذه الاحياء مهجرة".

تعقيب بلدية اللد
هذا، وقد توجهنا لبلدية اللد للحصول على تعقيب لكن لم يتسنَ لنا الحديث مع أي طرف، وفي حال وصول اي تعقيب سنقوم بنشره حالا.

صور من الشارع

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الحلقة 22 من مسلسل هوى الروح الموسم 3 | [314 قراءة]
2 نصرالله: ترامب أحمق وهذا بداية الفرج | [270 قراءة]
3 ابناء سخنين يحقق فوزا ثالثا على التوالي | [236 قراءة]
4 الحلقة 77 من مسلسل حرب الورود مدبلج | [196 قراءة]
5 أطفالكو بحبو المغامرات والتحديات؟ | [190 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 أمر حظر نشر حول جريمة قتل الشاب الفلسطيني بأشدود | [0 مشاركة]
2 تبولة الذرة: طبق لذيذ ومبتكر ومليء بالفائدة | [0 مشاركة]
3 متحف هياكل عظمية لديناصورات | [0 مشاركة]
4 سانشيز يقود أرسنال للفوز على هال سيتي | [0 مشاركة]
5 توقيف 3 لاعبين من أبناء الرامة بعد الاعتداء على حكم | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب