أربع إصابات بينها خطيرة جراء إنهيار رافعة في ورشة بناء في بات يام

الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء :

طواقم الاسعاف قدّمت العلاج الطبي لمشغّل الرافعة (30 عامًا)، حيث وصفت جراحه بالخطيرة وتمّ نقله إلى مستشفى ايخلوف

اصابة رجل (38 عامًا) كان في سيارته عندما إنهارت عليه الرافعة ووصفت جراحه بالمتوسطة

إصابة رجل ثالث (49 عامًا) وطفلة (9 سنوات) ووصفت جراحهما بالطفيفة

النقابي سهيل دياب رئيس كتلة الجبهة في الهستدروت ورئيس دائرة تعميق المساواة :



توجهت بطلب تحقيق فوري مع وقوع هذا الحادث الاليم في بات يام والذي اسفر عن اصابة عدة عمال ومواطنين

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجراح متفاوتة

كايد ظاهر- المركز والمتحدث بإسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للاعلام العربي :

طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت على تخليص عالق جراء سقوط الرافعة في وسط شارع هنفئيم في بات يام

أدّى إنهيار رافعة في مدينة بات يام ، عصر اليوم الاثنين، إلى إصابة 4 أشخاص، حيث وصفت جراح أحدهم (وهو مُشغّل الرافعة ويبلغ من العمر 30 عامًا) بالخطيرة، إضافة إلى 3 آخرين وصفت جراحهم ما بين المتوسطة والطفيفة.



فيديو خلال محاولات انقاذ عالق في المكان / تصوير: سلطة الإطفاء والإنقاذ

هذا، وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ "رافعة إنهارت، قرابة الساعة الرابعة، في بات يام، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجراح متفاوتة". وأوضح لاحقًا في بيان له أنّ:"طواقم الاسعاف التي وصلت إلى المكان قدّمت العلاج الطبي لمشغّل الرافعة (30 عامًا)، حيث وصفت جراحه بالخطيرة وتمّ نقله إلى مستشفى ايخلوف. إضافة إلى رجل (38 عامًا) كان في سيارته عندما إنهارت عليه الرافعة ووصفت جراحه بالمتوسطة وقد تمّ نقله إلى مستشفى فولفسون. كما وأسفر الحادث عن إصابة رجل (49 عامًا) وطفلة (9 سنوات) ووصفت جراحهما بالطفيفة ونُقلا أيضًا إلى مستشفى فولفسون"، كما ورد في البيان. هذا، ويشار إلى أنّ طواقم الاسعاف لا زالت تتواجد في المكان بحثًا عن مصابين آخرين.





فيديو آخر من المكان - تصوير/ צילום: אילן לילוש תיעוד מבצעי מד"א



من جهتها، قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري أنّه:"ووفقا للمعلومات والتفاصيل الاولية، انهارت رافعة في ورشة بناء ببات يام، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بجراح التي لم تحدد درجاتها بعد. في حين تواصل الشرطة التي هرعت الى المكان مع قوات الانقاذ والاسعافات الاولية بمراجعة ومعالجة الضروريات ذات الصلة"، بحسب الشرطة.

لاحقًا، أفادت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري أنّه:"تبيّن أنّ إنهيار الرافعة أسفر عن اصابة 4 اشخاص، حيث وصفت جراح أحدهم بالخطيرة، والآخرين وصفت جراحهم بالطفيفة، وقد تمّت احالتهم للعلاج في المستشفى. في حين تواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات"، بحسب بيان الشرطة.

وقال، كايد ظاهر، المركز والمتحدث بإسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للاعلام العربي إنّ:"طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت على تخليص عالق جراء سقوط الرافعة في وسط شارع هنفئيم في بات يام. حيث وصفت حالته بالخطيرة. كما وأصيب جراء الحاصل 3 أشخاص اخرين"، بحسب البيان.

الهستدروت: كفى للاستخفاف بحياة البشر

وجاء في بيان صادر عن الهستدروت تعقيبًا على الحادث ما يلي:"في أعقاب سقوط رافعة في مدينة بات يام، تطرّق رئيس الهستدروت، افي نيسان كورن، إلى الموضوع وقال:"إنّ موضوع الاهمال في مجال المراقبة والامان بفرع البناء غير معقولة. وقد أعلنا نزاع عمل في هذا الفرع قبل اسبوع، اذا لم تقم الجهات المختصة باداء واجبها فيما يتعلق بالامن والامان في فرع البناء، لن نتردد في اتخاذ الاجراءات النقابية اللازمة. كفى للاستخفاف بحياة البشر. قلوبنا مع عائلات الجرحى ونتمنى لهم الشفاء العاجل"، إلى هنا البيان.



النقابي سهيل دياب: نطالب بلجنة تحقيق فورية

وعقب النقابي سهيل دياب رئيس كتلة الجبهة في الهستدروت ورئيس دائرة تعميق المساواة على الحادث :" توجهت بطلب تحقيق فوري مع وقوع هذا الحادث الاليم في بات يام والذي اسفر عن اصابة عدة عمال ومواطنين . وخاصة ان هذا الحادث هو بسبب الاهمال من قبل وزارة العمل والشرطة واطراف اخرى ، وخاصة انه حتى الان ورغم مرور عدة اشهر ، لم يصدر التقرير النهائي حول اسباب حادثة انهيار مبنى في رمات افيف ومصرع واصابة العشرات وعليه نطالب بلجنة تحقق فورية لهذا الحادث ".واكد سهيل دياب: " ما يجري بفرع البناء من حوادث عمل هو تعبير عن فشل مؤسساتي واهمال فاضح لحياة الالاف، وعلى الحكومة ان تقوم بواجبها تجاه الحفاظ على حياة العاملين".



الصور التالية تصوير/ צילום: אילן לילוש תיעוד מבצעי מד"א

الصور التالية تصوير/צילום: דוברות מד"א

الصور التالية تصوير: سلطة الإطفاء والإنقاذ