المحامي قيس ناصر: تجميد هدم منزل عائلة اغبارية في حي المنصورة في عارة

جاء في البيان:

أوضح المحامي ناصر في طلبه للمحكمة حق العائلة بالتجميد وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون من اجل حماية حقوق العائلة

أفادنا مكتب المحامي قيس ناصر، اليوم الاثنين، أنّ "المحكمة المركزية في حيفا قررت اليوم قبول طلب المحامي قيس يوسف ناصر ارجاء وتجميد هدم منزل عائلة اغبارية في حي المنصورة في عارة وذلك حتى بداية الشهر القادم".



المحامي قيس ناصر

وجاء في البيان أيضًا:"هذا وقد وكلت عائلة اغبارية المحامي قيس ناصر بعلاج القضية يوم أمس فقط، بعد أن رفضت محكمة الصلح والمحكمة المركزية طلب العائلة ابطال امر الهدم الاداري الذي اصدرته اللجنة اللوائية في حيفا لهدم المنزل، وفور استلامه لملف القضية قدم المحامي قيس ناصر طلبا عاجلا للمحكمة المركزية لإرجاء قرار الهدم، أوضح فيه حق العائلة بالتجميد وذلك من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القانون من اجل حماية حقوق العائلة". واختتم البيان:"هذا وعبّر السيد نبهان اغبارية عن ارتياحه لهذا القرار المرحلي راجيا استمرار العمل من اجل منع الهدم نهائيا"، بحسب البيان.