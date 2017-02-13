الناصرة: رئيس البلدية ومدراء الأقسام يلتقون مدير الشرطة في جلسة عمل

جاء في بيان بلدية الناصرة:

عرضت الشرطة في بداية الاجتماع معطيات حول عملها في أكثر من مجال ومعالجتها لقضايا عديدة داخل حدود مدينة الناصرة

تحدّث مدير محطة الناصرة، رامي مايمرك، بإسهاب عن ظاهرة العنف وقدّم تقارير وصفت ما آلت إليه الأوضاع في لواء الشمال

طلب رئيس بلدية الناصرة علي سلّام من مدراء الأقسام كل في مجاله أن ينقلوا لممثلي الشرطة في المدينة احتياجاتهم والقضايا التي بحاجة لتدخل الشرطة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الناصرة ، جاء فيه:"حضر إلى بلدية الناصرة، اليوم الاثنين الموافق 2017/2/13، مدير محطة شرطة الناصرة، رامي مايمرك، يرافقه نائبه دودو ترجمان وبعض الضباط، منهم حوفيت حلفون وعاطف حايك، لعقد جلسة عمل تهدف إلى الاطلاع على عمل الشرطة في المدينة والاستماع إلى مدراء الأقسام، خاصة اولئك الذين لهم صلة بعمل الشرطة في المدينة".



خلال جلسة العمل



وتابع البيان:"هذا، وعرضت الشرطة في بداية الاجتماع معطيات حول عملها في أكثر من مجال ومعالجتها لقضايا عديدة داخل حدود مدينة الناصرة. وقدمت من خلال الشرائح الإلكترونية تفاصيل عن عملها وعدد معالجاتها لكل نوع من أنواع اهتماماتها، مثل موضوع السموم والإدمان على الكحول، والنزاعات، وكذلك تطرقت إلى مخالفات السير وأنواعها وكيفية التعامل معها وما هي الأهداف التي تضعها الشرطة لعام 2017 وإلى أي نتيجة ترجو أن تصل".

وأضاف البيان:"وتحدّث مدير محطة الناصرة، السيد رامي مايمرك، بإسهاب عن ظاهرة العنف وقدّم تقارير وصفت ما آلت إليه الأوضاع في لواء الشمال، مبيناً أنّه "كان هناك 23 حالة قتل في اللواء منها 19 عربياً و4 يهود وقد تمّت معرفة الجاني في الوسط العربي في 12 حالة من 19 حالة، وهذا يعني 63% من القضايا وفي الوسط اليهودي في لواء الشمال أربعة حوادث قتل تمّ معرفة الجاني في 3 حالات وهذا يعني 75% من الحالات". وبيّن أيضًا وبالأرقام أنّه "تمّ ضبط 124 بندقية و100 مسدس 187 قنبلة و42 مواد تفجير و218 زجاجات حارقة، وهذا طبعًا غير آلاف الرصاصات، وكذلك تمّ ضبط صاروخ لاو. هذه الأرقام تبين مدى توغل الجريمة في لواء الشمال، وهذا يعني أنّه على الجميع أن يساهم في وقف وكبح جماح العنف المنتشر في البلاد بشكل عام"، بحسب البيان.



وجاء في البيان أيضًا:"من جهته، طلب رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلّام من مدراء الأقسام كل في مجاله أن ينقلوا لممثلي الشرطة في المدينة احتياجاتهم والقضايا التي بحاجة لتدخل الشرطة أو القضايا التي تدعو للتعاون المشترك والذي ممكن أن يكون، وهذا يعني الأقسام التي تعمل في مجال الأمن والأمان ووقوف السيارات والوقاية على الطرق وقسم ترخيص المهن وقسم البناء والتنظيم ووحدة تطبيق القانون ومخالفات البيئة ومشروع مدينة بلا عنف. وأكّد رئيس البلدية أنّ "هذه الاجتماعات مفيدة ويجب أن تكون كل عدة أشهر لكي يتم معرفة ما يدور على أرض الواقع، خاصة أنّ عمل الشرطة له علاقة بشعور المواطن بالأمن والأمان ومدى توفر الحياة الطبيعية الآمنة الكريمة له".

واختتم البيان:"ودعا رئيس البلدية مدراء الأقسام التي لها علاقة بشكل أو آخر بعمل الشرطة أن تتواصل مع المختصين الذين يعملون مقابلهم في محطة شرطة الناصرة لكي يقوموا بخدمة الجمهور على أكمل وجه ويوفرون له احتياجاته، خاصة لما يتعرض له المجتمع عامة في الفترة الأخيرة من ازدياد ملحوظ في ظواهر العنف. مؤكداً أنّ "الناصرة تعتبر من أقل المدن في البلاد من حيث إنتشار العنف والجريمة فيها وهذا بتأكيدات أجهزة الشرطة". وتمّ كذلك بحث موضوع الازدحامات المرورية عند انتهاء الدوام في المدارس التي تحاذي الشارع الرئيسي، في بحين تعمل الشرطة على تيسير حركة السير وتقليل الأزدحامات في مثل هذا الوقت. وكذلك طلب عدم تفعيل القوى الخاصة في المدينة لتطبيق القانون بما يتعلق بالمخالفات التي تعالج عن طريق قسم ترخيص المهن وترك الأمر للبلدية في هذا الموضوع وتمّ التجاوب في هذا الأمر"، إلى هنا البيان.