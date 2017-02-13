حملات للشرطة الجماهيرية في أم الفحم

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"في إطار مواصلة الشرطة بنشاطاتها المختلفة الرامية الى تعزيز مستوى جودة الحياة العامة عند كافة المواطن، تقوم الشرطة الجماهيرية في مدينة أم الفحم، ومنذ بداية الشهر الجاري، بالعديد من النشاطات المشتركة مع باقي الجهات المعنية والتي تضمنت تحرير 271 مخالفة سير ومرور عن تجاوزات مرورية بالغة في المدينة هناك، إضافة إلى توزيع اكثر من نحو 600 منشور ارشادي حول صف السيارات الآمن والمنظّم وغيرها. وتمّ أيضًا تسجيل 22 مخالفة في مجال النظافة والقاء القمامة بمكان غير قانوني"، بحسب الشرطة.