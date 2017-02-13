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رياضة وشباب دوري ابطال اوروبا موراتا: أفضّل خسارة نهائي دوري الأبطال أمام يوفنتوس

رياضة وشباب

موراتا: أفضل خسارة نهائي دوري الأبطال أمام يوفنتوس
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موراتا: أفضّل خسارة نهائي دوري الأبطال أمام يوفنتوس

موراتا:

لا يمكنني الإنتظار لخوض تلك المباراة، لديهم ثلاثي خطير في الهجوم متمثل بإنسيني وهاميسك وكاييخون

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-13 18:51:59 A A

إعترف ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد، أن الهزيمة أمام يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا سيكون واقعها أقل ألمًا من الهزيمة أمام أي فريق آخر.


موراتا
وتحدث موراتا لوسائل الإعلام عن مباراة نابولي يوم الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري الأبطال، مشيراً إلى أن المباراة ستكون خاصة بالنسبة له كونه لاعب سابق في صفوف يوفنتوس.

وقال موراتا في تصريحات لوسائل الإعلام "لا يمكنني الإنتظار لخوض تلك المباراة، لديهم ثلاثي خطير في الهجوم متمثل بإنسيني وهاميسك وكاييخون، فرصهم للفوز بالاسكوديتو صعبة لذلك سيحاولون الذهاب لأبعد نقطة في دوري الأبطال". وتابع: "الإحتمالات مفتوحة ويمكن لأي فريق الفوز، هذا هو سحر دوري الأبطال، الفوز هو ما نسعى له بالتأكيد، وذلك سيجعلنا أكثر سعادة لأني يوفنتينو".

وأنهى مورتا حديثه: "لا أفضل اللعب ضد يوفنتوس، إنه فريق يقدم أفضل ما لديه دائماً، لكن إن كان لا بد من خسارة النهائي، سأفضل أن أخسره أمام يوفنتوس، لكن إن تحدثنا عن النهائي من الآن فسنجد نفسنا في المنزل".


ألفارو موراتا رفقة رونالدو ودانيلو

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