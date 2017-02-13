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أخبار محليات حملات للشرطة الجماهيرية في أم الفحم وتحرير مخالفات وتوزيع منشورات ارشادية

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وادي عارة حملات للشرطة الجماهيرية في أم الفحم
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حملات للشرطة الجماهيرية في أم الفحم وتحرير مخالفات وتوزيع منشورات ارشادية

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تسجيل 22 مخالفة في مجال النظافة والقاء القمامة بمكان غير قانوني 

 تحرير 271 مخالفة سير ومرور عن تجاوزات مرورية بالغة في المدينة

توزيع اكثر من نحو 600 منشور ارشادي حول صف السيارات الآمن والمنظّم 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-13 15:38:18 A A

عمّمت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري بيانًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"في إطار مواصلة الشرطة بنشاطاتها المختلفة الرامية الى تعزيز مستوى جودة الحياة العامة عند كافة المواطن، تقوم الشرطة الجماهيرية في مدينة أم الفحم ، ومنذ بداية الشهر الجاري، بالعديد من النشاطات المشتركة مع باقي الجهات المعنية والتي تضمنت تحرير 271 مخالفة سير ومرور عن تجاوزات مرورية بالغة في المدينة هناك، إضافة إلى توزيع اكثر من نحو 600 منشور ارشادي حول صف السيارات الآمن والمنظّم وغيرها. وتمّ أيضًا تسجيل 22 مخالفة في مجال النظافة والقاء القمامة بمكان غير قانوني"، بحسب الشرطة.


خلال حملات الشرطة - تصوير: الشرطة 

وأضاف بيان الشرطة:"هذا، وتمّ تقديم والقاء محاضرات والمبادرة إلى فعاليات توجيه وارشاد مشتركة مع سلطة الانقاذ والاطفاء في المدارس حول قواعد الاحتراس والامان بحالات الطوارىء والحرائق، وكذلك تمّ الارشاد والمشاركة في برامج دوريات الامان على الطرق مع الطلاب، تعزيزا لقواعد العبور الآمن. هذا، وتمّ ابعاد سيارات معطوبة ملقاة على طرقات في احياء هناك، بحيث تمّ نقلها إلى مكبات النفايات. هذا ويشار إلى أنّ النشاطات الهادفة الى تعزيز مستوى السلامة العامة والمعيشة الخاصة والعامة تتواصل وبشتى الانحاء"، إلى هنا البيان.

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